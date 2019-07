Nueva Canarias lamenta las secuelas de las "irresponsables" del Gobierno de Clavijo

El nuevo Gobierno de Canarias se ha encontrado con que, lejos del superávit presupuestario que anunciaba el ejecutivo de Coalición Canaria, sus predecesores sabían que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) había advertido que la disminución de ingresos en el primer semestre apuntaban al incumplimiento de la regla de gasto y de déficit excesivo, ha denunciado Rodríguez en declaraciones a los medios.

Pese a todo, en época preelectoral, el Gobierno de Fernando Clavijo comprometió gastos no presupuestados, como las reducciones de jornada a docentes y sanitarios, que comprometen y agravan aún más el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, agregó.

El vicepresidente indicó que eso obligará al nuevo Gobierno a ajustar el gasto, sin afectar en ningún caso a los servicios esenciales, y probablemente a revertir las rebajas fiscales, entre ellas la del IGIC, cuya bajada del 7% al 6,5% junto a otras medidas impositivas suponen una disminución de ingresos de 470 millones de euros este año.

Explicó que revertir la rebaja del IGIC ya estaba en el programa electoral para financiar así las nuevas políticas, pero ahora además esa recuperación tendrá que contribuir "a paliar el desequilibrio presupuestario".

No obstante, existen inconvenientes técnicos que probablemente hagan desaconsejable la posibilidad de recuperar el anterior tipo del IGIC durante este periodo presupuestario y haya que esperar a enero.

"Los datos del segundo trimestre no solo confirman las previsiones de la Airef del primer trimestre, sino que empeoran las posibilidades de incumplir la regla del gasto y el déficit excesivo a final de año", se lamentó Román Rodríguez.

El responsable de Hacienda dijo que el incumplimiento en la previsión de ingresos es achacable a la falta de presupuestos estatales y a la ralentización económica, pero sobre todo, al menos en un 50%, a los "irresponsables" descuentos fiscales aplicados en el presupuesto de 2019.

Durante esta semana, la Consejería de Hacienda está recabando más información de los respectivos departamentos para evaluar la situación y proponer la próxima semana en el Consejo de Gobierno medidas para ajustar el gasto "y evitar así que los incumplimientos vayan a más o al menos reducir su impacto".

Román Rodríguez dijo que es pronto para saber cuáles serán los ajustes pero su intención es buscar "economías". o sea, ajustes o ahorros, en "gastos no imprescindibles o no ejecutables", como inversiones no afectadas cuyos expedientes no estén en marcha.

"No tocaremos los servicios básicos ni los fondos afectados", garantizó el responsable de Hacienda, si bien consideró que "es pronto para concluir" que la desviación presupuestaria que se ha encontrado el nuevo Gobierno pueda retrasar su agenda social, a la que en cualquier caso no van a renunciar, como tampoco a cambiar el modelo productivo y a propiciar un desarrollo más sostenible.

"No renunciamos a nada, seremos rigurosos, tomaremos las decisiones que correspondan, revisaremos la fiscalidad para ponerla al servicio de políticas ineludibles", subrayó Román Rodríguez, y señaló que buscarán el entendimiento "con los sectores sociales", pero dejando claro "que sobre este Gobierno solo manda el Parlamento de Canarias", ningún otro poder ajeno.