NC avisa que el PSOE pone en peligro el pacto

Diálogo

Carmelo Ramírez destaca que su partido tiene una línea preferente: la de un Gobierno de progreso. «Cambiar el Gobierno pero no por cambiarlo, sino para modificar las políticas. Para poner en marcha planes de vivienda pública, la Renta Canaria de Ciudadanía, defender la sanidad pública, transformar el sistema educativo, mejorar, en definitiva, el bienestar de los hombres y mujeres de Canarias. El problema no es quién gobierna sino cómo se gobierna». Añade, además, que NC está dispuesta al diálogo con las distintas fuerzas políticas. «Si nos llama CC para dialogar, hablaremos, de lo que hay que hacer en esta tierra para mejorarla. Nuestra línea roja es la defensa del interés general, los programas de cambio, el que Canarias esté bien colocada en el marco del Estado español y que las políticas públicas sean prioritarias para reducir los actuales niveles de desigualdad, desempleo y pobreza».

Ramírez concluye señalando que lo que no puede ser es que hasta el sábado 15 (fecha de constitución de las nuevas corporaciones locales) valga todo, «como si los ayuntamientos y cabildos no influyeran en la vida de la gente; y a partir del sábado se habla sin problemas del Gobierno como si no hubiese ocurrido nada. Ese juego no vale».