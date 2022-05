Los menores siguen afrontando déficit en la escolarización y las pruebas óseas

«Nunca he visto a ninguna autoridad africana que venga a interesarse»

«Cerrar África no es la solución» al fenómeno migratorio. Aboubacar Drame se mostró escéptico sobre la política europea y duda de que los corredores humanitarios para regular ese tránsito de personas dé sus frutos.

«Desde que llegué en 2006 no he visto a ninguna autoridad africana venir a interesarse por nosotros», señaló en el Parlamento. «Hay mucha gente muriendo a diario en el mar, al lado, y nunca he escuchado ninguna queja».

Ese síntoma de «abandono» es lo que le lleva a pensar que la colaboración entre los gobiernos solo responde a intereses económicos.

«Es muy difícil cambiar la situación porque la propia policía ya es corrupta y se niega a combatir a las mafias a menos que les paguen lo que sus 'clientes'» ha asegurado Drame, pese a que también reconoció que hay agentes que sí hacen su trabajo.

A su juicio, la mayoría continuará llegando por las vías irregulares en tanto que en el continente reina la corrupción.

Por otro lado, asegura que los efectos del cambio climático ya son una realidad en África. «En mi aldea la gente vivía de la agricultura y los padres no dejaban emigrar a los hijos para que trabajaran», explica Drame.

Entonces, el norte de Mali aún no estaba en conflicto. «Ahora a ninguno se le ocurre pedirle que se quede. La cosecha que te duraba ocho meses ahora solo te dura tres», añade el maliense.