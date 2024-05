Limitar la compra de vivienda a los extranjeros en Canarias es «imposible»

Los expertos ven «prácticamente imposible» que Canarias pueda limitar la compra de viviendas a la población extranjera. «Pertenecemos a la Unión Europea, lo que conlleva un mercado común y de circulación de capitales y de personas», apunta Jose Juan Muñoz, director del despacho de abogados Acción Legal y especialista en derecho inmobiliario. Hablar de limitar las compraventa a los extranjeros sería «una vulneración de los tratados de la UE». Por ello, califica la postura del Ejecutivo regional de «sorprendente».

El especialista señala que en algunos territorios sí existen limitaciones en la compra de viviendas para extranjeros, como por ejemplo en «zonas próximas a establecimientos militares o a fronteras». Así, se estaría hablando de «peculiaridades en determinados inmuebles ubicados en determinados lugares», pero remarca que esta «no es la regla general».

Por todo ello, en el caso de que Canarias quisiera adoptar una medida «de esta naturaleza» tendría que haber una «causa justificada de manera extraordinaria», apunta Muñoz, lo que considera que «es técnicamente la única vía posible». El experto remarca que tendría que contar siempre con «el visto bueno de la Unión Europea».

En este sentido, el Gobierno de Canarias ha solicitado que se celebre un foro monográfico en Bruselas, liderado por las islas, a la Conferencia de las Regiones Periféricas y Marítimas de Europea, integrada por 150 regiones marítimas y costeras de 24 estados de la UE. Todo ello, con el fin de debatir sobre un reto, el de la saturación de población en las zonas turísticas, que entienden que es «compartido en mayor medida con otras islas y zonas costeras» de Europa. Y para el que, en este caso, se plantearía la posibilidad de poner límites en la compraventa de inmuebles a los extranjeros, aspecto por el cual han encargado a los servicios jurídicos un informe sobre la viabilidad de esta reforma.

Situación en otros países

El experto en derecho inmobiliario apunta que fuera de la Unión Europea sí hay mecanismos legales que permitan esta medida, como es el caso de la limitación que existe para los nacionales rusos como consecuencia de la guerra de Ucrania, pero, remarca, «no son miembros de la UE».

No obstante, hay países en los que sí existen mecanismos de este calibre. En Malta, por ejemplo, no se permite a los europeos comprar más de una vivienda en el territorio a no ser que sean residentes en el lugar durante un período de cinco años.

Sin embargo, esta regulación entró en vigor antes de su ingreso en la Unión Europea. «Para su acceso se tuvo que tratar esta circunstancia y esa excepción y normativa anterior», explica Muñoz, por lo que ve «muy complicado» que se dé una situación similar en Canarias. Así, el experto incide en que la fase previa, la de investigación, es la más importante: «Ahora mismo el Gobierno está en una fase de estudio jurídico. A raíz de esta realidad verán las limitaciones que tienen de cara a establecer ese marco normativo».