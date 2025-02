De León confía en la mejora de los salarios en Canarias

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de febrero 2025, 10:25 Comenta Compartir

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, lamentó que el PSOE fije «el el foco donde no está el problema, que es en la hostelería y por tanto no hablar de los problemas del mercado laboral y de los bajos salarios en general» y respondió al diputado Gustavo Santana que el Gobierno canario va la intentar que los «acuerdos interprofesionales que están proponiendo los sindicatos se puedan llevar a trámite en los próximos meses, con el objetivo de que cerremos este año 2025 con mejores salarios en la Comunidad Autónoma de Canarias».

De León respondía así a la interpelación del grupo Socialista en el Pleno del Parlamento este miércoles para que expusiera los propósitos de las acciones previstas y realizadas para la mejora de las condiciones económicas y laborales.

Gustavo Santana acusó a De León de «callar» en el tema de «la pérdida de poder adquisitivo» y recordó que «en los últimos cuatro años» en Canarias «ha habido una evolución del crecimiento económico, un ciclo económico jamás recortado en esta comunidad autónoma» y, aún así, «resulta que hay pérdida de poder adquisitivo también en los salarios de los convenios de hostelería».

El diputado socialista también acusó a De León de actuar sin «sigilo». «Ustedes no han tenido sigilo porque han venido aquí a hacer anuncios en este Parlamento que sabían que iban a ir a un saco roto, sino que además iba a propiciar que el conflicto se fuera enquistando cada vez más. Mientras crecía la economía, los salarios y los convenios estaban estancados. Cuestiona el PP una supuesta redistribución justa de la riqueza aplicando un concepto abstracto como el de la productividad«. Y por eso, le recordó Santana, se han ganado «una huelga», en referencia al paro que plantea Comisiones Obreras en el sector hostelero coincidiendo con la Semana Santa.

A juicio del portavoz socialista, De León no conoce la diferencia entre «el diálogo social y la concertación social que usted confunde porque no es la concertación social lo mismo que la negociación colectiva. El órgano de concertación social se lo ha puesto aquí encima de la mesa para tener una reunión formal. Y lo evita, porque no han sido capaces de decirle a la cara a los empresarios en el Consejo Canario de Relaciones Laborales, que es el espacio legalmente establecido, que suban los salarios». Y añadió que el que la consejera diga que quiere «mediar» le huele «a quemado».

La consejera salió al paso señalando que no sabía muy bien cuál era la respuesta que esperaba Santana, pero «si la respuesta correcta es ser socialista, pues mire, no lo espere de mí porque eso no va a pasar nunca», dijo.

De León afirmó que el modelo que defendía era «no asaltar a las clases medias trabajadoras» y le recordó que también «han perdido poder adquisitivo los perceptores del salario mínimo interprofesional, porque evidentemente ahora van a tener que pagar IRPF y antes no lo hacían». Y afirmó que «el principal problema ya hoy de los canarios el precio de los alquileres»».

Diálogo «sincero»

De León finalizó su intervención señalando que en la provincia de Las Palmas, «el acuerdo vence y creo que es un buen momento para abrir ese diálogo y recordar que el último convenio tardó seis años en cerrarse. Por lo tanto, entiendo que las patronales puedan abrir ese diálogo sincero con los sindicatos que quieran sentarse en la mesa y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife me consta que ha habido reuniones entre el principal sindicato o el sindicato mayoritario y la patronal».