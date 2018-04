La Justicia suspende el concurso de Negrín

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Santa Cruz estima el recurso de Video Report

El juez destaca la inacción del tribunal que depende del Gobierno.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife destaca también la inacción del Tribunal Administrativo de Contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que pudo parar desde un primer momento el concurso de Santiago Negrín y optó por no hacerlo con el argumento de que no era competente al ser la empresa Televisión Canaria y el propio RTVC órganos dependientes del Parlamento, y no del Gobierno. Como se recordará, el citado tribunal, presidido por Pedro Gómez Jiménez, es un ente adscrito a la Consejería de Hacienda del Ejecutivo canario. Y sobre esa supuesta fiscalización de los contratos de Negrín por parte del Parlamento, ya los servicios jurídicos de la Cámara concluyeron que el control que ejerce el legislativo es político, por lo que no se extiende a las contrataciones.

En la sentencia conocida ayer se puede leer lo siguiente: «No resulta baladí recordar que la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Las Palmas de Gran Canaria en el recurso interpuesto por la misma actora [Videoreport Canarias] frente a la inadmisión del recurso especial en materia de contratación resolvió otorgar la medida cautelar solicitada (lo que conllevaba por ministerio de la ley la inmediata suspensión de los actos sucesivos del procedimiento licitatorio hasta tanto no se resolviese expresamente el recurso interpuesto por el Tribunal de Contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias); no constando en estos autos que dicha circunstancia se haya producida ni el resultado de la misma».