La imagen de la felicidad socialista

Las concentraciones de la multitud a las puertas de los consistorios de La Laguna y Santa Cruz las horas previas al pleno de investidura, daba buena muestra de que allí iba a pasar algo grande. Como si de un concierto de rock, o de algún partido de fútbol se tratara, en las dos principales ciudades de Tenerife se vivió este pasado sábado dos mañanas históricas.

En Santa Cruz, José Manuel Bermúdez perdió el buque insignia de CC en la isla, que no conocía otro mandatario que no fuera de ese partido. De ahí que las lágrimas se adueñaran de los ojos de los concejales ganadores, y de muchos asistentes presentes. Patricia Hernández suspiró cuando la secretaria del pleno fue contabilizando los votos, y comprobó que finalmente los dos concejales de Cs no faltaron a su palabra. Entre los presentes, un Carlos Alonso cariacontecido asistía a uno de los días más duros para su partido. El discurso de Bermúdez, de muy mal perdedor, demostró que la derrota no entraba en sus planes, y por lo tanto las reacciones distaron mucho de ser ‘deportivas’.