Inquietud por las partidas canarias tras la censura

Dentro del partido hay quien apuesta por no demostrar demasiado ánimo reva nc hista, ante la posibilidad de que esa estrategia acabe por dañar aún más la imagen del PP , pero no faltan los que claman por descargar toda la artillería contra aquellos que les han sacado del Gobierno de la Nación y piden a la dire cc ión manos libres -especialmente contra el PNV - apelando al de perdidos al río .

De momento, el PP solicitó ayer -y se co nc edió con su mayoría en la Mesa del Senado - la ampliación del plazo de enmiendas parciales hasta el día 11 de junio a mediodía, para darse tiempo de preparar sus propuestas de modificación. El alca nc e de los cambios -si aportan mejoras o cercenan partidas ya acordadas- se debatirá mañana en la reunión de la dire cc ión nacional de los populares, la primera que se celebra tras la censura.

Altura de miras.

Los representantes canarios en la Cámara Alta llaman al PP a frenar los impulsos de revancha y demostrar altura de miras en la nueva etapa política. «Si sacan ahora de los PGE lo que pactaron con nosotros quedarían a la altura del betún», señala la senadora de Nueva Canarias por Gran Canaria, María José López, «porque la bonificación del 75% en los vuelos a la península, por ejemplo, no es para que volemos los de nuestro partido, es para todos los ciudadanos residentes en las islas, que son los que se verían perjudicados», añade.

López considera que la decisión del PP de ampliar el plazo de enmiendas para presentar sus propuestas de modificación es una muestra más de «filibusterismo absurdo» y de «berrinche parlamentario» en un intento de retrasar y obstaculizar los Presupuestos, cuando «ya tienen la batalla perdida». En su opinión, la estrategia del grupo popular responde a «una maniobra dilatoria de mal perdedor», señala, «y es una muestra más de cómo el PP pone siempre las instituciones al servicio del partido, usando su mayoría en el Senado para sus propios intereses», añade.

Por su parte, la senadora de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma, María del Mar Julios, también considera que sería «ilógico» que el PP acometa cambios de calado en unos Presupuestos que hasta ahora ha venido defendiendo como los mejores que ha tenido España en toda su historia. «Espero que el Partido Popular reflexione para no dejarse arrastrar por los impulsos y no presente enmiendas que puedan perjudicar los intereses de Canarias», señala, «porque no fastidiaría a los partidos que apoyaron la moción de censura, sino a los ciudadanos», añade.

Julios cree que los populares aún no han asimilado su inesperada salida del Gobierno y siguen en estado de shock, pero confía en que las aguas se tranquilicen.