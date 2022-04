25 inmigrantes mueren tras volcar una patera a punto de ser rescatada

Una mujer ha muerto y otras 24 personas han desaparecido en el Atlántico al naufragar una patera con 61 ocupantes a 245 kilómetros al sur de Gran Canaria, cuando se dirigía en su auxilio un barco español de rescate, según una portavoz de Salvamento Marítimo.

La Guardamar Calíope, que ya tenía en su cubierta a 80 personas de dos rescates anteriores, logró poner a salvo a 36 ocupantes de la patera (24 hombres, once mujeres y un niño) y recoger un cuerpo, de una mujer adulta de origen subsahariano, como los supervivientes.

Sin embargo, los informes recibidos sobre esa barca indicaban que había partido de Cabo Bojador, en la costa del Sáhara Occidental, con 61 personas a bordo, entre ellas varios niños.

La portavoz de Caminando Fronteras, la ONG que facilitó el aviso a las autoridades, Helena Maleno, ha explicado que pudieron hablar por teléfono con los ocupantes de la patera cuando todavía estaban a flote y que les facilitaron varias posiciones de GPS que delataban que habían perdido el rumbo y se dirigían hacia el sur.

Maleno ha señalado que por ahora desconoce qué le pasó a la patera, pero también ha advertido de que, por la información que su colectivo está recibiendo de las familias, entre los desaparecidos hay una docena de mujeres y seis bebés.

La Guardamar no llegó hasta esa posición hasta la 1.00 de la madrugada, pero Salvamento Marítimo ya había enviado a la zona a un avión, el Sasemar 103, que logró dar con la patera, y a dos mercantes en ruta: un petrolero hongkonés y otro francés. Este último, el 'Mayoury', encontró la barquilla y se quedó a su lado hasta que llegó la ayuda, ha precisado Salvamento.

Todavía no está claro por qué, pero la patera volcó antes de que llegara a ella la Guardamar Calíope, que ya recogió en el agua a los supervivientes y al único cadáver localizado, detallan las fuentes.

Salvamento envió de urgencia desde Canarias a un helicóptero para intentar buscar a más ocupantes, el Helimer 203, pero sin éxito.

El barco de Salvamento Marítimo ha llegado sobre las 10.20 horas de ayer al puerto de Arguineguín (Gran Canaria) con los supervivientes de esa patera y con los ocupantes de las dos lanchas neumáticas que había rescatado por la tarde a unos 75 kilómetros de Gran Canaria, 33 y 47 personas, respectivamente.

Varias de esas personas van a ser trasladadas a los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria para que reciban atención, entre ellas tres mujeres embarazadas, ha adelantado el 112, mientras prosigue la valoración de los servicios médicos enviados al puerto de Arguineguín.

El sindicato Comisiones Obreras CC OO lamentó ayer «una tragedia que, no por repetida, debe generar no sólo compasión y solidaridad con las víctimas, sino la mayor indignación humana y política». Actualmente la conocida como Ruta Canaria deja «uno de cada cinco migrantes muertos en el mundo en las rutas migratorias», lo que subrayan «es realmente abrumador». «Las migraciones no entienden de fronteras, crisis o leyes, sólo entienden de sueños, de desigualdades sociales, de guerras. Detrás de cada inmigrante se mecen unos sueños personales y familiares, muchos de ellos truncados por la mar», apostilló.

CC OO incide en que las causas de los movimientos migratorios «siguen siendo el resultado de las desigualdades económicas existentes entre el norte y el sur», mientras sus «tragedias son consecuencia del cambio climático, las terribles guerras provocadas, el injusto reparto de las riquezas y de los recursos naturales, acentuada por la crisis financiera y especulativa de los países ricos» y que afectan a los países en vías de desarrollo.