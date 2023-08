«La idea de bajar el IGIC es clarísima. ¿Cuando? Desde que se pueda»

- ¿Se ha encontrado con alguna sorpresa en la Consejería?

- En materia presupuestaria, toda. Sabíamos que una convocatorias electoral en verano podía dificultar el proceso, pero no había pensado que fuera tan difícil respecto a la elaboración presupuestaria. Julio es el mes en el que se inicia la preparación de las cuentas y el Gobierno de España empieza a transmitir los datos a las comunidades para poner en marcha esta tarea. Ha sido una gran sorpresa el hecho de que tenemos que hacer un presupuesto con un nivel de incertidumbre muy elevado y, sobre todo, porque las prisas no son buenas consejeras, y vamos a tener que darnos prisa.

- ¿Entonces, con los mimbres que cuenta, que presupuesto podemos tener el próximo año?

- El presupuesto va a ser difícil por dos motivos fundamentales. El primero es la incertidumbre. Como digo, el Gobierno de España todavía no nos ha remitido los datos que necesitamos para iniciar la tarea presupuestaria. El segundo es que tenemos noticia de que Europa ha manifestado la vuelta a la disciplina presupuestaria. Tras cuatro años de una disponibilidad de fondos bastante elevada, nos enfrentamos a un ejercicio en el que, por primera vez, tenemos que respetar un déficit que no sabemos cual será, pero se habla de cero; tampoco sabemos el nivel de endeudamiento que nos van a permitir, pero sospechamos que puede ser el 13%; y sobre todo, como se va a configurar el techo de gasto y cuanto se nos va a permitir elevarlo. No tenemos noticias oficiales, pero la AIReF ha hecho una previsión entre el 2,8 y el 3.

- Decía el portavoz del Gobierno hace poco que el presupuesto será conservador.

- Los presupuestos de 2023 se hicieron sin reglas de disciplina presupuestaria -sin reglas de gasto, sin objetivo de déficit, de deuda, disponiendo de los remanentes- y eso será imposible para 2024. Siempre habrá un incremento del gasto -que según la AIReF puede ser del 2,8-, pero si las nóminas, por ejemplo, suben un 3,5% o si los precios suben mucho, será insuficiente ese crecimiento respecto al crecimiento del desenvolvimiento. En materia de ingresos, veremos lo que dura el incremento. La recaudación tributaria no ha hecho más que subir por el 'efecto champán' y la euforia después del confinamiento, una circunstancia que en Canarias nos ha beneficiado como región turística, pero no sabemos cuanto se va a prolongar.

- ¿Prevé recortes?

- Nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano, y por eso elaboramos un presupuesto, para que los ciudadanos no sufran las consecuencias de esa disciplina presupuestaria que nos van a establecer en 2024. Esa es nuestra misión y nuestra dificultad.

- Pero sí habrá que ajustarse el cinturón

- Desde que el Banco Central Europeo no está comprando todos los bonos que emite el Estado español, desde que han subido los tipos de interés y con el nivel de endeudamiento que tenemos, está claro. Se han hecho cuatro presupuestos con muchos fondos y ahora no vamos a disponer de tantos recursos. Pero insisto, eso no significa que hagamos recortes en los servicios esenciales. Por supuesto que no, esa es la prioridad del Gobierno de Canarias.

- El Gobierno mantiene que habrá rebaja de impuestos, pero respecto al IGIC, primero se planteó una rebaja general, luego selectiva, primero se dijo que inmediata, después que gradual... ¿Cómo y cuando lo van a hacer?

- Lo primero que se va a hacer es bonificar al 99% el impuesto de sucesiones es un gravamen injusto, puesto que tiene por objeto la renta y ya se grava cuando se obtiene. Además, en Canarias tenemos un régimen fiscal especial y todos estamos de acuerdo en que deben participar, más de lo que lo ha hecho en el pasado, las rentas del trabajo porque comparativamente tenemos peor situación que otras comunidades.

- Le preguntaba por el IGIC

- En este asunto estamos pendientes de hacer el cierre del ejercicio de 2023 antes del presupuesto del 2024. Estamos viendo que ya hay determinados centros directivos que pueden tener insuficiencia de crédito de aquí a 31 de diciembre. Por lo tanto, tenemos que analizar esa cuantía y ver como la abordamos para hacer frente a esta nueva situación. ¿Qué ocurrió cuando se comprometió la rebaja del IGIC? Pues que si lees todo el tiempo que hay récord de recaudación porque se había elevado el tipo general del 5% al 7%, y a la vez las familias lo están pasando mal, lo lógico es volver a establecer el 5%. Ese es nuestro compromiso y el que vamos a tratar de cumplir, dentro de las medidas de disciplina que nos ponga Europa y el Gobierno de España, y que aún no sabemos cuáles serán. Pero lo cierto es que vemos incompatible récord de recaudación y tipos altos sobre el consumo.

- Los impuestos son necesarios para mantener los servicios

-Nuestro análisis es que hay que recaudar impuestos para satisfacer la protección de los colectivos vulnerables y los servicios esenciales que conforman el estado del bienestar -desde la educación, la sanidad, la dependencia o los servicios sociales-. Una vez cubiertos, el esfuerzo se tiene que devolver a los ciudadanos. Pero tendremos que estar a lo que diga el Gobierno de España. Para nosotros, la idea de bajar el IGIC es clarísima. ¿Cuando se va a hacer? Desde que se pueda.

- Canarias reclama más recursos al Estado pero rebaja sus impuestos. ¿No es poco coherente?

-Desde Canarias tenemos que exigir al Estado la misma proporción que para el resto de españoles. Nosotros tenemos nuestros impuestos propios, cuya recaudación es para nosotros, pero no por eso vamos a dejar de exigir al Estado lo que nos corresponde.

- La financiación autonómica les ha puesto en guardia.

-Las negociaciones bilaterales que se han hecho en este tiempo nos parecen horribles, fatal, porque Canarias no se merece un trato peor que el resto de españoles. La financiación autonómica es un proceso multilateral en el que se reparte la bolsa común entre todos los territorios. De esa bolsa queremos participar como los demás, pero si se hacen negociaciones a dos y le das a una comunidad un importe mayor, perjudicas al resto. Además, no es posible esa negociación bilateral en el sistema actual. El criterio de reparto debe ser de solidaridad. Los impuestos han de ser progresivos cuando se recaudan y cuando se reparten. Y ahí ponemos sobre el tapete nuestra dificultad territorial -insularidad y lejanía- para que se valore.

-La financiación canaria está por encima de la media, según un informe de Fedea

- El estudio de Fedea es impecable y no dice que el Estado nos dé más que a la media de los españoles, sino que sumando lo que nos da el Estado y lo que recaudamos del Bloque Canario, tenemos más ingresos por habitante. Pero si quito los ingresos del REF, estamos por debajo de la media, entre las peor financiadas con Valencia y Murcia.

- ¿No comparte que han llegado más fondos que nunca?

- En 2022, la financiación para Canarias fue el 95% de la media. Si eso es una buena financiación, no lo puedo compartir. Debemos exigir al menos la media nacional. Otra cosa es que, en términos absolutos, como vino mucho dinero se haya aumentado la financiación. España ha dispuesto de más fondos que nunca derivados de la política europea de apoyo a la pandemia o Ucrania y por récords de recaudación.

- El PP ha muy crítico con la ejecución de los fondos europeos.

- Sí, una ejecución muy baja. Yo creo que el propio Gobierno saliente así lo manifestó y hay que mejorarlo. Seguro que encontraron problemas, porque todo Gobierno quiere hacer las cosas bien. Queremos poner en marcha medidas para impulsarlos porque esos fondos vienen condicionados a una finalidad. Y vamos a trabajar para preparar la estructura económica de la comunidad para desarrollarlos y personal para tramitarlos.

- ¿Si Pedro Sánchez fuera presidente con el voto de CC, será un problema para la convivencia en el Gobierno canario?

- No sé que repercusiones tendría para el Gobierno de Canarias, pero sí para los canarios, porque si Sánchez condona la deuda a Cataluña, los canarios tendremos problemas, ya que ese dinero se lo tendría que quitar al resto. Como canarios, debemos exigir el mismo tratamiento. Es una asignatura pendiente que hay que luchar con fuerza.

- ¿Prevé una legislatura complicada si el Gobierno de Madrid no coincide con el canario?

- En estos cuatro años, con gobiernos socialistas en Canarias y Madrid y sin disciplina presupuestaria, tampoco nos ha ido bien. La situación que plantea se puede concebir, pero el valor del dato es que no ha mejorado la financiación en este tiempo que han coincidido los dos gobiernos