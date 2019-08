Hacienda garantiza el pago de los 223 millones durante este año

El Ministerio de Hacienda se comprometió este jueves a buscar una solución para que Canarias pueda recibir «antes de fin de año» los 223 millones a cuenta de la financiación autonómica que aún no han llegado a las arcas de la comunidad autónoma. Así lo aseguró el presidente regional, Ángel Víctor Torres, después de mantener un encuentro con la titular de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para abordar los asuntos pendientes con el Estado, entre ellos, la deuda del convenio de carreteras.

Según detalló Torres, la ministra «está buscando las fórmulas» para hacer llegar las cantidades a cuenta a todas las comunidades a pesar de las dificultades jurídicas. Montero trasladó al presidente canario, que estuvo acompañado del número dos del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que «tienen dificultad» para transferir esas cantidades, que en el caso de Canarias «son importantes, por lo que esperamos disponer de esos fondos cuanto antes».

Otro de los asuntos abordados ayer en Madrid con la titular de Hacienda fue el relativo al convenio de carreteras. Torres recordó que en diciembre del año pasado se firmó el convenio de 1.200 millones, pero quedaron sin suscribir el de 500 millones -que corresponde a deuda del Estado por fondos fueron adelantados por Canarias ante los incumplimientos del Gobierno del PP-, así como otro acuerdo de 101 millones.

Torres lamentó que el Ejecutivo de CC no firmara el convenio de 500 millones a pesar de que se puso sobre la mesa la posibilidad de diferir esa cantidad en varios años. Esa situación provocó, dijo, que esas cantidades estén hoy contempladas como déficit para el Gobierno de España y superávit para Canarias, «lo que dificulta poder utilizar esos fondos para gasto corriente». Ante esta situación, dijo, la ministra estudiará la posibilidad de cerrar convenios con carácter finalista para utilizar estos recursos en «servicios de nuestra tierra» y que en principio podrían ir no sólo a servicios sociales, sino también a carreteras.

Según Román Rodríguez, este asunto debió resolverse en un convenio para ejecutar la sentencia, pero «la confrontación en aquel momento entre España y Canarias hizo que no se suscribiera», al margen de que la comunidad autónoma pudiera recurrir en los tribunales lo que está en discusión, la parte conveniada y no ejecutada. Ahora, reiteró, esos 500 millones están en el superávit de Canarias en 2018 y «exigimos, pedimos, reclamamos, buscamos, que esos 500 millones se destinen no a amortizar deuda, sino a gasto público». Agregó que la ministra Montero trabajara esta opción «a pesar de las dificultades».

Tanto Torres como Rodríguez reconocieron que la salida «no es fácil» pero las administraciones canaria y estatal trabajarán juntas para encontrar una solución. Aunque el problema no está resuelto, dijo el consejero de Hacienda, «hay un cauce para buscar un convenio» y agregó que se van a mantener «las reuniones necesarias» para salvar esos 500 millones.

Al respecto, indicaron que la reunión prevista para ayer con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a la que también se sumará el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, tendrá lugar el próximo día tres de septiembre y se anunciará una comisión mixta bilateral para redefinir los convenios «porque no hay ejecución de obras en 2019 y es necesario redefinir las anualidades además de aclarar la ejecución concreta de la adenda de 2017», que era de 101 millones «y sólo se han certificado 41 millones».