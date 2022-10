Gran Canaria acoge a seis de cada diez menores inmigrantes

El reparto en las islas de menores inmigrantes no acompañados en Canarias es muy desigual. Los datos que aportó este martes la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en el Parlamento en respuesta a una pregunta del diputado y presidente de Unidos por Gran Canaria Lucas Bravo de Laguna no deja lugar a la duda: a día de hoy, son 2.538 los menores inmigrantes no acompañados atendidos por la Comunidad Autónoma de Canarias y 1.486 se encuentran en Gran Canaria.

En Tenerife la cifra es mucho menor: 221. En Fuerteventura son 237; en Lanzarote hay 147; 28 en La Palma; 15 en El Hierro y 4 en La Gomera. A esa cifra s e añaden 164 menores que han llegado recientemente y que están pendientes de ser asignados a un centro en concreto.

Esto supone que casi 6 de cada 10 menores inmigrantes no acompañados se encuentran en Gran Canaria, en concreto del 58,5%, mientras que en Tenerife es el 8,7%, porcentaje por debajo del que registra Fuerteventura (9,3).

Vídeo. Respuesta a Lucas Bravo de Laguna de Noemí Santana sobre distribución de menores. / C7

Los datos fueron ofrecidos en contestación en pleno parlamentario, en la sesión de control al Gobierno, después de que por escrito no se diese respuesta a la pregunta formulada por Lucas Bravo de Laguna. La consejera se vio obligada por ello a disculparse ante Bravo de Laguna.

Tras conocerse los datos, el dirigente de UxGC dijo que se demuestra «una vez más que la isla que está siendo solidaria es Gran Canaria». Agregó que cuando Canarias pide al resto de España y de Europa que sean solidarios en la acogida de inmigrantes «lo pedimos con razón, pero también lo pedimos al resto de Canarias, porque lo que no puede ser es que una sola isla acumule casi el 60% de los menores no acompañados, porque no se les puede atender como merecen, no se puede hacer un seguimiento individualizado, como necesitan».

El evidente desequilibrio tiene mucho que ver con la respuesta de los ayuntamientos, que ha sido muy diferente en las islas. Mientras en Gran Canaria han sido varios los municipios que desde un primer momento, ante el repunte de llegadas, ofrecieron su ayuda para la acogida, ya fuese temporal o permanente, en otras, y especialmente en Tenerife, la reacción fue la contraria.

Tras meses reclamando una mayor solidaridad autonómica en la atención a los menores inmigrantes no acompañados, los gobiernos regionales ya acordaron un primer reparto, pero sigue sin estar regulado de manera legal.