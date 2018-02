Rodríguez acusa a Madrid de «chantaje» con las carreteras

Rodríguez -que ayer se reunión con Fepeco y la AECP para detallarles la situación actual del convenio de carreteras-, volvió a pedir el apoyo a los constructores para exigir al Estado un «compromiso político como el que tienen con otras comunidades autónomas» y se firme el acuerdo, que calificó de «justo, ni un premio ni una limosna».

Reiteró que la falta de presupuesto para 2018 no es impedimento legal ni administrativo para la firma y que el retraso obedece a «un chantaje político» y en este punto, Canarias no va a transigir porque se trata de un derecho, «no un reparto de estampas». Insistió el consejero en que las cuentas generales no pueden condicionar la firma del convenio y agregó que el Partido Popular «es el que está gobernando España y ellos son los que deben buscar los votos, pero lo canarios no tenemos la culpa de que no sean capaces de hacerlo».

Rodríguez confía en poder abordar este asunto con el presidente, Mariano Rajoy, que la próxima semana visita Tenerife para participar en un acto del PP.

Los presidentes de las patronales provinciales de la construcción, Óscar Izquierdo (Fepeco) y Salud Gil (Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores), mostraron su apoyo cerrado a la posición defendida por el Gobierno regional. Ambos destacaron el impacto que este frenazo puede tener en la reactivación de la economía y, por tanto, en las cifras de desempleo.

Gil, que se une «sin complejos» a las exigencias del Ejecutivo, afirmó que lo único que justifica el retraso del convenio son «razones políticas» lo que, en su opinión, «es lo grave del asunto».

En el caso de la organización tinerfeña, Izquierdo pidió además a la administración regional «agilidad» para que los proyectos estén finalizados cuanto antes y que se puedan ejecutar cuando haya financiación.

Tanto Gil como Izquierdo demandaron que a la hora de licitar las obras del convenio, se tenga en cuenta a las empresas canarias.