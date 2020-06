Madrid posibilita que los ERTE en Canarias rebasen septiembre

Las alertas se dispararon en el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, al ver que en el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo, CEOE, UGT y CCOO para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor no había ninguna referencia explícita para el caso de Canarias.

Las cartas que envió la consejera de Turismo en la víspera a cinco ministerios no surtieron el efecto que se pretendía -alargar los ERTE en las islas hasta diciembre como mínimo y, mucho mejor, si alcanzaban el año próximo-. Así que Torres tiró de teléfono todo lo que dio el día hasta que, pasada la madrugada, obtuvo el visto bueno del ministro José Luis Ábalos.

De esta forma, el presidente pudo anunciar ayer la inclusión de la disposición adicional séptima específica para las islas en el real decreto aprobado en el Consejo de Ministros. «El Gobierno, en atención a los circunstancias de lejanía e insularidad que confieren a Canarias la condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, tendrá en cuenta sus particularidades hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional».

Ángel Víctor Torres no se atrevió a explicitar que dicha disposición deja la puerta abierta a que, llegado septiembre, si el tráfico aéreo no se ha podido normalizar lo suficiente como para que el sector turístico de las islas haya recuperado resuello, su Gobierno negocie la ampliación de los ERTE más allá que del noveno mes del año. No obstante, manifestó que «lo ideal sería que a partir del 30 de septiembre, con la temporada alta, ya estemos caminando hacia una normalidad económica. Si no es así, se ha arbitrado esa disposición adicional a la que podríamos acogernos si las circunstancias así lo exigieran».

Torres apuntó que la disposición adicional no se encontraba en el acuerdo pactado días atrás en el Ministerio de Trabajo, a pesar de que su responsable, Yolanda Díaz, le trasladó su «compromiso» de que en la aplicación de las prórrogas habría especial atención a las comunidades golpeadas por la crisis, como Canarias. Fue el 4 de mayo, durante la reunión que Díaz mantuvo con el Comité de Gestión Económica.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo habló ayer de haber vivido una «tarde intensa» de gestiones desde las islas hasta culminar con la disposición.

En su comparecencia, recordó que Canarias tiene, a día de hoy, a 205.000 personas registradas en ERTE por fuerza mayor y otras 30.000, en los convencionales. «Si esas dos cifras se suman a las del paro registrado -subrayó- muestran que medio millón de canarios se encuentran sin actividad laboral».

En consecuencia, Torres afirmó que la aprobación tanto del real decreto como, de manera particular, la disposición adicional séptima constituye una «buena noticia», suficiente «para estar contentos», añadió. La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, rechazó dar su punto de vista al no conocer todavía el texto.