Función Pública ofrece fórmulas para recuperar el Jueves Santo

La Dirección General de Función Pública presentó ayer a los sindicatos una propuesta con distintas medidas encaminadas a que los empleados públicos de la administración general puedan recuperar la jornada laboral del Jueves Santo. El próximo nueve de marzo está previsto un nuevo encuentro para cerrar un acuerdo sobre el 29 de marzo, «declarado festivo recuperable» según el texto de la Consejería.

El borrador recoge buena parte de las fórmulas expuestas por las organizaciones sindicales. Se rechaza cualquier posibilidad de que este día sea considerado «graciable», según explica el dirigente del CSIF, Manuel Collado, pero Función Pública está abierta a que se puedan incorporar «nuevas mejoras».

Collado explica al respecto que, desde el convencimiento de que fue un «error» de la administración, lo más probable es que todos los sindicatos apuesten por aceptar la iniciativa de la Dirección General porque ofrece distintas posibilidades para que los trabajadores puedan recuperar las horas no trabajadas hasta el 29 de diciembre de este año. «No vemos mal esta propuesta, sobre todo porque es muy flexible, ya que refleja nuestras propias aportaciones», apunta.

El documento plantea cinco modalidades a las que los empleados públicos puedan optar para recuperar las seis horas y media quienes tengan jornada normal o siete horas quienes tengan señalada una jornada especial. La plantilla puede decidir a qué modalidad acogerse pero, en principio, no podrá combinarlas puesto que, según explica el representante del CSIF, la administración no tiene suficientes medios técnicos para hacer el cómputo si los trabajadores utilizan distintas fórmulas.

Agregó que, después de explicar la propuesta en distintos centros de trabajo, «pensamos que se ha entendido y son pocos los que continúan expresando su negativa a recuperar el horario, sobre todo porque no se debe a una posición de los trabajadores, sino a un error aún no asumido de la Consejería de Trabajo a la hora de establecer el calendario laboral de la Comunidad Autónoma». Algunos empleados habían propuesto presentarse en su centro de trabajo -que estará cerrado- y que un notario dé fe de que no pudieron acceder al mismo

La recuperación del Jueves Santo no es de aplicación en los centros educativos, puesto que el personal de los mismos no trabaja durante toda la Semana Santa, ni en los centros de asistencia sanitaria dependientes del Gobierno de Canarias, que se rigen por sus propios turnos de trabajo, explica Collado.