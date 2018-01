Madrid avisa de 186 millones menos

Canarias podría recibir este año 186 millones menos del sistema de financiación si el PP no consigue aprobar los nuevos Presupuestos del Estado. Así lo ha comunicado el Ministerio de Hacienda al Gobierno regional, desde donde, no obstante, se asegura que esta medida no tendrá incidencia en las cuentas ya aprobadas de la Comunidad Autónoma.