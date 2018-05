Clavijo: «Los vientos son favorables»

Inestabilidad

Sin embargo, Fernando Clavijo previno sobre la amenaza que, en su opinión y en la de Coalición Canaria (CC) suponen la moción de censura presentada por el Partido Socialista (PSOE) contra el presidente del Gobierno del Estado, Mariano Rajoy.

«Soy consciente -dijo- de que las operaciones tacticistas de algunos no solo pueden tirar por tierra lo conseguido hasta ahora, sino que pueden truncar nuestras legítimas aspiraciones como pueblo».

Sea cual sea el resultado de esa operación, el presidente de Canarias apuntó algunos «retos» que aún tiene por delante porque «el orgullo por lo que hemos logrado no me ciega; aún veo cosas que no funcionan como deben», admitió.

En ese sentido, Clavijo se tuvo que volver a referir a los problemas económicos. «Sé que debemos conseguir un reparto más justo de la riqueza, aumentando los salarios a una clase trabajadora que está a la cola de los sueldos de España», afirmó. Para ello, «necesitamos que nuestros pequeños y medianos empresarios crezcan más», indicó.

«Porque no puedo olvidar ni un solo día que tenemos más de 200.000 personas que están esperando aquí, en nuestras propias islas, tener un puesto de trabajo y llevar un salario digno a sus casas», remató.