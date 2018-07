Canarias recurrirá al Supremo si el 75% no se aplica a la tarifa regular

Clavijo, tras la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, ha informado de que ha hablado este mismo jueves con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quién según el presidente canario le dio unas explicaciones "que no tienen sentido jurídico" y que no entiende puesto que el real decreto aprobado no puede ir en contra de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Por ello Clavijo, que ha enviado un informe jurídico desfavorable del Ejecutivo canario al Gobierno español sobre la aplicación del descuento del 75 por ciento, ha avanzado que si el ministerio persiste y se agota la vía del diálogo se verá en la obligación de ir a los tribunales.

"Esperamos y deseamos que se reconduzca la situación", ha manifestado el jefe del Ejecutivo canario, quién ha comunicado que el 26 de julio el Parlamento canario celebrará un pleno extraordinario para que la Cámara Regional se pronuncie al respecto.

Clavijo ha destacado que todo parece indicar que el Parlamento se posicionará en la misma línea que el Gobierno, con lo cual previsiblemente el Gobierno español se encontrará con el informe negativo del Ejecutivo canario y de la Cámara regional.