El Gobierno rechaza la propuesta de los funcionarios para volver al teletrabajo

Los sindicatos critican la falta de datos

Una de las mayores preocupaciones de los sindicatos es el número de contagiados en las distintas administraciones. La percepción es que han ido en aumento, pero el silencio de la Consejería de Función Pública les impide avalarla con datos, ya que aseguran no disponer de ellos. En concreto, CSIF solicitó en su segundo escrito dirigido a la dirección general las cifras tanto del número de positivos como de confinados, a ser posible por Centros Directivos, ya que son conscientes del impacto que están teniendo en el normal desarrollo de la prestación de servicios. Es por ello que no da crédito a la falta de información, puesto que aseguran que las bajas por covid deben ser notificadas y, por tanto, la Administración es consciente. En este sentido, el presidente del sector autonómico del sindicato, Javier Galván, asegura que han recibido numerosas notificaciones de compañeros y «familias enteras» confinadas. Los brotes en el entorno laboral son el principal motivo por el que instan a la Consejería a evitar cualquier riesgo, no sin controlar, también, el sistema del teletrabajo.

Para CSIF, resulta imprescindible disponer de un cuadro actualizado de la situación y actuar en conformidad. A pesar de cuestionar la respuesta de la Administración, confían en que transcurridos unos días más tras el cierre del año reciban una respuesta concreta a esta demanda.