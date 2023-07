El Gobierno estudia ya cambios en el controvertido sistema canario de 'tax free'

La directora de la Agencia Tributaria de Canarias, Raquel Peligero, mostró ayer su disposición a realizar los cambios que decida el nuevo Gobierno de Canarias para mejorar el controvertido sistema de 'tax free', aprobado en la anterior legislatura, con Román Rodríguez como consejero y que fue rechazado por la totalidad del sector comercial, tantos grandes como pequeños. El Gobierno, según Peligero, ya está estudiando cambios de cara a abrir la puerta a los grandes operadores y equiparar el sistema al nacional y al que existe en el resto del mundo.

Como se recordará el sistema de devolución del IGIC a los turistas de terceros países (incluidos los británicos, principal mercado emisor de las islas) en sus compras en Canarias deja fuera a los grandes operadores que facilitan el trámite, exige una cantidad mínima de compra y obliga al turista a tramitar una declaración tributaria (el DER) antes de abandonar Canarias, entre otras cosas. Estas exigencias han descafeinado el sistema y lo han condenado al fracaso como evidencian los datos. «Es un tema de Gobierno y se hará lo que diga el Gobierno. Nosotros como Agencia Tributaria no tenemos capacidad normativa. A nosotros nos dicen lo que hay que hacer y actuamos, ahora y antes», señala.

Este controvertido sistema de 'tax free' se puso en marcha con Peligero como directora de la Agencia Tributaria. Su continuidad en el cargo en el nuevo Gobierno ha levantado suspicacias en el sector comercial ante la posibilidad de que pudiera ser un freno a su modificación. «Es un tema que el Gobierno está estudiando y yo haré lo que me digan. Yo no tomo esas decisiones pero no lo he hecho ni ahora ni nunca», manifiesta Peligero. «Cuando a mí me plantean algo yo, como mucho, puedo decidir si se hace en Oracle o en Java y según me digan los informáticos se hace», manifiesta.

La directora de la Agencia Tributaria Canaria deja abierta la puerta a la entrada de los grandes operadores que están en todo el mundo y que facilitan la devolución del dinero sobre la marcha a cambio de una comisión. En el sistema canario el turista recibe el dinero meses después, cuando ya está en su país, lo que supone otro inconveniente.

«El Gobierno propone y yo asumo»

«No se ha cerrado su entrada (a los operadores privados). Es un tema de Gobierno. Ellos lo están hablando y ellos decidirán», indica Peligero, que asegura que no tiene capacidad normativa para decidir si entran o no los operadores. «Yo acataré lo que me digan», manifiesta que se muestra sorprendida con los receleos que ha suscitado su continuidad.

Entre las propuestas fiscales que recogía en su programa electoral el Partido Popular -que lleva está consejería con Matilde Asián a la cabeza- se encontraba «desmantelar» el actual sistema de 'tax free' de cara a permitir la entrada de los grandes operadores y homogeneizarlo con el que existe a nivel nacional e internacional. El objetivo es hacer de las islas un destino atractivo para el destino de compras.