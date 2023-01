El sistema de 'tax free' canario exigirá al turista una compra mínima de entre 380 y 816 euros

El sistema de 'tax free' que ha aprobado el Gobierno de Canarias y que permitirá a partir del 23 de febrero a los turistas de terceros países (incluidos los británicos tras el 'brexit') obtener la devolución del IGIC en sus compras en el comercio minorista impone una cuantía mínima para poder acogerse a él.

Según detalla el Boletín Oficial de Canarias del pasado miércoles y en el que se recogen las disposiciones y características del nuevo sistema (aprobado el pasado 29 de diciembre), los viajeros deben tener derecho a una devolución del IGIC igual o superior a 40 euros para acogerse al sistema. Esta cantidad obliga a los turistas a un gasto que oscila entre los 380 euros, cuando los artículos están sujetos a un IGIC del 15%, y los 816 si es trata de artículos sujetos a un 7% y que son la mayoría en una o varias compras pero todas tienen que haberse realizado en un mismo viaje y en el plazo de tres meses. Como se deja claro en las disposiciones, «en ningún caso se acumularán solicitudes presentadas por el mismo viajero en momentos distintos de tiempo».

El límite a la cuantía es otra de las novedades del sistema de 'tax free» por el que ha optado el Gobierno de Canarias frente al sistema que existe a nivel nacional y en las principales ciudades y destinos del mundo, en el que no existe una cuantía mínima para poder beneficiarse de la devolución. El sistema canario también ha optado por dejar fuera a los grandes operadores del 'tax free' que devuelven el dinero sobre la marcha a cambio de una pequeña devolución.

La directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, ha apuntado en diversas ocasiones que el objetivo del Ejecutivo regional con este sistema, que gestionará directamente el organismo tributario isleño, persigue que el turista perciba el 100% de la devolución que le corresponde, sin que los intermediarios se queden con parte.

El Boletín recoge que podría haber comisiones de la banca

Sin embargo, esta finalidad no parece que vaya a cumplirse, ya que, tal y como recogen las disposiciones del Boletín del miércoles ,el sistema canario podría implicar conllevar comisiones de las entidades financieras que participan. «El importe de la devolución se minorará en el importe de las posibles comisiones que se exijan por las entidades bancarias», se apunta.

De igual forma, otra de las peculiaridades del sistema de 'tax free' canario y que desvela el Boletín es que se exige a los turistas tramitar el documento electrónico de reembolso (DER) en los terminales interactivos que se instalarán en los puertos y aeropuertos de las islas en un plazo de tres horas previas a su salida del archipiélago. Una vez hecho, el viajero recibirá mediante transferencia su devolución en un plazo de seis meses.

El modelo que impera en península (DIVA) y que es similar al del resto del mundo permite hacer la devolución con los grandes operadores sobre la marcha, lo que permita tener el dinero en el momento y destinarlo a más gasto en el destino. En Canarias, el viajero recibirá su dinero cuando ya esté en su país con lo que no ayuda a generar más actividad.

Peligero: «Por debajo de 40 euros no merece la pena»

La directora de la Agencia Tributaria de Canarias, Raquel Peligero, justifica el hecho de que se haya fijado una cuantía mínima para que los viajeros puedan acogerse al nuevo sistema de 'tax free', ya que por compras de baja cantidad «no merece la pena» al conllevar el sistema unos gastos de gestión «que no compensan». « El mínimo de 40 euros es normal en técnica tributaria. No podemos empezar a devolver 0,25 euros ó 0,50. Igual que hay mínimos para liquidar debe haber un mínimo porque todo tiene un coste de gestión y hay un momento que no merece la pena. Es habitual», concluye Peligero, para quien no tiene sentido devolver menos candidad que el coste que implica realizar la gestión.

Según indica, los 40 kioskos que se han adquirido y que se instalarán en los puertos y aeropuertos de las islas -los más grandes llegarán a contar con hasta cinco- se ubicarán antes de los controles de pasajeros. «Se estudió si colocarlos dentro o fuera y se concluyó que mejor fuera para que fuera más fácil el acceso del personal», indica Peligero, que señala que se van a instalar oficinas de atención a los viajeros en las terminales.

Las grandes multinacionales, en un futuro

Asimismo se extremarán los controles para evitar que los residentes extranjeros en las islas acudan a los aeropuertos a gestionar la devolución de las compras que realizan cuando no cumplen con el requisito de salida de Canarias.

Por lo que respecta a la entrada en el sistema de los intermediarios, las grandes multinacionales que gestionan la devolución del 'tax free', Peligero insiste en que no se descarta a medio plazo. «Nosotros teníamos que poner en marcha el sistema digital ya y una vez que lo tengamos funcionando ya se verá. No es algo que se haya descartado», indica. En sus palabras, era clave que entrara la Agencia Tributaria Canaria «porque un ciudadano tiene derecho a que le presten el servicio público con comisión o sin comisión». Además, la instrumentación del sistema generó dudas. «Empezamos así y después ya se verá», concluyó.