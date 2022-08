La CEOE advierte al Gobierno de que su 'tax free' «lastrará» a Canarias como destino turístico

En torno a una treintena de alegaciones se han presentado al proyecto de decreto del Gobierno de Canarias y por el que se pretende implantar en las islas un sistema de 'tax free' que permita devolver el IGIC a los viajeros de terceros países que realicen compras en las islas.

Entre otras organizaciones han propuesto modificaciones al sistema que se pretende implementar la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y la CEOE. Ambas consideran que el modelo planteado por la Consejería de Hacienda y que pasa porque sea la Agencia Tributaria Canaria la que se encargue del trámite del 'tax free' en exclusividad y dejando al margen a los grandes operadores del sector no es adecuado y será un fracaso.

La CEOE de Tenerife ha planteado 20 alegaciones que son demoledoras, claras y concisas. Dejan, con sus argumentaciones, poco lugar a la duda sobre la idoneidad del sistema propuesto.

Desventajas del modelo canario frente al de los operadores

La patronal valora de forma positiva el intento del Gobierno en avanzar hacia un nuevo sistema digital de 'tax free' pero aboga por uno «eficaz, moderno, homologado internacionalmente y que forme parte del estándar en el sector turístico», similar al que tienen otros destinos internacionales (toda la Unión Europea, Suiza, Japón, Estados Unidos, Bahamas, Emiratos...) y que cuenta con la participación de los grandes operadores.

Rechaza que se haya optado por un modelo adoptado por destinos turísticos menores como Colombia y Tailandia y que ha tenido resultados «desalentadores» por «ineficiente». «Alejarnos del estándar internacionalmente aceptado va a suponer una limitación a la competitividad de Canarias», señala. Según se desprende de las alegaciones de la CEOE, el empeño de la Agencia Tributaria Canaria por este sistema no tiene sentido desde ningún punto de vista.

El viajero también tendrá comisiones con el sistema canario

Del lado del viajero, es cierto que los grandes operadores cobran una comisión por devolver el dinero sobre la marcha (de entre un 25% y un 27%) pero la CEOE advierte de que, si la Agencia Tributaria se encarga del trámite el turista también sufrirá una merma de la cantidad a recibir «por las comisiones bancarias» que le aplicará su entidad a las transferencias.

Además esas comisiones «serán desconocidas» por el viajero cuando solicite la devolución mientras que a través de los operadores las comisiones están reguladas por el Gobierno de Canarias y oscilan entre un 25% y un 27%. «En ningún caso estaremos en un escenario en el que viajero va a recibir íntegramente los importes a los que pueda tener derecho», se apunta.

Los mauritanos, al margen

La patronal ahonda en las dificultades de viabilidad del sistema de cuenta corriente propuesto por Canarias y pone como ejemplo las compras que realizan en Canarias viajeros de Mauritania (en la capital grancanaria representan el mayor volumen de gasto).

Su sistema bancario no pertenece al internacional SEPA, con lo que el trámite de devolverles el IGIC no sólo será «complejo y lento» sino también «muy costoso». En el caso de otras nacionalidades, hay «reticencia» a dar la numeración bancaria además de que muchos no se la saben y no la llevan encima. «La devolución del efectivo es realmente importante para determinadas nacionalidades», indica.

Otro inconveniente del sistema que propone la Hacienda canaria frente al de los grandes operadores afecta a los comercios. El 'tax free' de la Agencia Tributaria Canaria implica la cumplimentación de formularios web por parte del personal de las tiendas que hace prever, antes de su puesta en marcha, su fracaso. «Va a ser poco operativo, lento y desincentivará tanto al viajero como al comercio», recogen las alegaciones.

Oportunidades que dan los grandes operadores

En el sistema que cuenta con los grandes operadores del 'tax free' ellos proveen a los establecimientos de la tecnología que permite la integración de sus cajas y las aduanas siendo el trámite «automatizado, rápido, seguro y sin errores».

Además, como advierte la CEOE, estos operadores «actualizan» de forma permanente los métodos de pago y se adaptan a las nuevas modalidades como 'wallets', 'virtual cards', 'instant refunds', entre otros.

Otra ventaja que aportan estos operadores es que forman al personal de tienda sobre cómo usar el 'tax free' para vender más al viajero y, a la vez, destinan recursos para informar a los viajeros de la ventaja de comprar sin impuestos.

«Es un sistema en el que todas las partes ganan», apunta la patronal. Reseña también la CEOE que estos operadores proveen a las administraciones de los destinos donde operan, como es el caso de Turespaña en España, de datos e inteligencia sobre el comportamiento del viajero, con un alto grado de segmentación. «Consideramos importantísimo no renunciar a esta valiosa fuente de información», recalca la patronal.

La CEOE pide al Gobierno que abra el 'tax free' a los grandes operadores y habilite un sistema mixto, que permita al viajero y al comercio decidir quién se encarga de tramitar su devolución, si ellos o la Agencia Tributaria Canaria.