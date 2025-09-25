El Gobierno de Canarias y el Estado firman la tercera adenda del Convenio de Carreteras El nuevo texto añade dos obras: el túnel entre Mogán y Taurito y la adecuación a la directiva europea de los túneles Adolfo Cañas y Piedra Santa

Efe Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:36 Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Gobierno de Canarias ha firmado este jueves la tercera adenda al Convenio de Carreteras para garantizar la finalización de las obras pendientes de ejecución en las islas, informa el Ministerio.

Durante la firma, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha recordado que el Estado aportará durante la vigencia de este convenio un importe máximo de casi 1.500 millones de euros para financiar las obras y la expropiación de terrenos necesaria para su ejecución, de los cuales ya se han abonado algo más de 594 millones de euros.

Se reajustan también las anualidades de los pagos y se actualizan los listados de actuaciones objeto de financiación y se incluyen dos nuevas actuaciones, se indica en un comunicado. Una de ellas es el túnel de Mogán, ubicado en el kilómetro 44 de la carretera GC-500, en Gran Canaria. La otra es la adecuación a la directiva europea de los túneles Adolfo Cañas y Piedra Santa de la carretera GC-1, en Gran Canaria.

A través de este convenio, el Gobierno de España se compromete a una aportación plurianual para la construcción de carreteras en la Comunidad Autónoma de Canarias, afirma el ministerio. El Convenio de Carreteras fue modificado por una primera adenda rubricada el 18 de diciembre de 2019 y una segunda formalizada el 29 de diciembre de 2022.

Esta tercera adenda autorizada incluye varias modificaciones, como redistribuir los remanentes derivados de la inversión no ejecutada de las anualidades 2023 y 2024, la previsión de ejecución de la anualidad 2025, así como del déficit de financiación de la anualidad 2024, en las anualidades 2026 a 2030. Asimismo, se prorroga la vigencia del convenio por un plazo máximo de cinco años, y se actualiza y modifica el anexo I de las actuaciones objeto de financiación a través de este convenio.

También se incorpora el anexo II cumplimentado referente a las obras procedentes del Convenio 2006 y sus Adendas, pendientes de ejecutar a 31 de diciembre de 2022. Y se faculta a la Comisión Bilateral a acordar los reajustes de anualidades derivados tanto de remanentes de inversión no ejecutados como del déficit de financiación presupuestario, siempre que no supongan una alteración (al alza o a la baja) del importe global de los compromisos económicos, ni del plazo de duración del convenio.