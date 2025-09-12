Rodríguez peleará para que el Gobierno destine más de 200 millones de euros de los presupuestos para vivienda La Consejería celebra el que se estén construyendo más de 2.100 viviendas públicas con una inversión de 300 millones de euros

Pablo Rodríguez realiza el balance de su gestión en el soterramiento de la GC-20 en Arucas.

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:12 | Actualizado 18:36h. Comenta Compartir

Resolver la emergencia habitacional ha sido durante sus dos primeros años de legislatura, el principal objetivo de Pablo Rodríguez y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Un problema que ha pasado de tener el sector más vulnerable y joven de la sociedad canaria a afectar a prácticamente la totalidad de la población y que ha centrado la agenda política de tanto la Consejería como el propio Ejecutivo regional.

Prueba de ello es que desde que comenzara su segunda andadura al frente del área de vivienda, se ha realizado el «mayor impulso de la historia» en la construcción de vivienda pública con una inversión por encima de los 300 millones de euros, encontrándose más de 2.100 viviendas públicas ahora mismo en fase de construcción.

Gracias a esa aumento de la inversión, en 2024, se superaron las 4.000 viviendas construidas, rompiendo así una tendencia de la última década que se había mantenido en torno a las 1.100 viviendas anuales. Cabe recordar que el presupuesto destinado a vivienda ha aumentado un 121% desde 2019 superando los 191 millones de euros en el presupuesto para este año.

Una cifra récord que Rodríguez «peleará» por seguir aumentando en los próximos presupuestos generales de Canarias, algo que opina, será difícil, porque pese a haber conseguido posicionar a la vivienda como el cuarto eje, junto con educación, sanidad y servicios sociales, siempre surgen nuevas necesidades que necesitan verse reflejadas en los presupuestos.

Más allá de los números, destacó que han habido distintos impulsos normativos para reducir las trabas y acelerar procesos con dos decretos ley que han permitido reactivar el mercado.

Durante la presentación del balance de sus dos años de gestión al frente de la Consejería, Pablo Rodríguez expresó que el Gobierno ha cumplido con la ciudadanía canaria, avanzando en la construcción de vivienda, mejorando las infraestructuras viarias y avanzando en la movilidad sostenible.

La Consejería de Obras Públicas certificó en 2024 trabajos por valor de 176 millones de euros del Convenio de Carreteras

En esa línea, manifestó que en esta primera parte de la legislatura el equipo de la Consejería ha trabajado para «vivir, conectar y mover Canarias», lo cual resume la vocación del Gobierno de «mejorar la vida cotidiana de las personas», todo ello en un contexto económico muy exigente, tanto a nivel regional como nacional.

Por otro lado, Rodríguez destacó que la movilidad se encuentra ahora mismo en un proceso de cambio de paradigma, de seguir siendo el archipiélago «mejor conectado» del mundo pero con unas infraestructuras energéticas y unos servicios de transporte cada vez más eficientes y sostenibles.

Otro de los logros conseguidos según Rodríguez es que Canarias cuente por primera vez con una Estrategia Verde de Infraestructuras Viarias, que incorpora energías renovables, como instalaciones fotovoltaicas, y medidas de eficiencia energética en carreteras, puentes y túneles. La inversión se eleva a más de 3,4 millones de euros en proyectos en todas las islas, contribuyendo a reducir la huella ambiental de la infraestructura viaria del archipiélago.

Pensando en el futuro

Rodríguez concluyó su intervención destacando que el trabajo realizado responde a una visión a largo plazo asegurando que lo importante no es que se sepa quién lo hizo, sino que sea lo suficientemente bueno como para siga funcionando dentro de 20 o 30 años y siga ayudando a la gente. «Eso es gobernar con responsabilidad y vocación de permanencia».

A ello añadió que en estos dos años, se ha dedicado «tiempo y esfuerzo» a implementar cambios estructurales en todas las áreas, con el objetivo de impulsar un verdadero avance y generar nuevas oportunidades de futuro para Canarias. En solo dos años, recalca, son «más familias las que cuentan con un hogar digno, más municipios están conectados por infraestructuras modernas y más personas se mueven de manera sostenible y eficiente».