El Gobierno entrega las llaves de nuevas viviendas en Ingenio: «Llevamos esperando esto mucho tiempo» Siete familias han recibido sus nuevos hogares en régimen de alquiler asequible en la zona de Los Molinillos y otras 43 las tendrán en breve

Entrega de llaves a los siete nuevos vecinos en régimen de alquiler asequible en la zona de Los Molinillos, en Ingenio.

«Llevamos esperando esto mucho tiempo», se podía escuchar entre aplausos y lágrimas a las siete familias que, después de muchos años de lucha y espera, han puesto punto y final al conseguir tener una vivienda digna y en condiciones. En la mañana de ayer tuvo lugar el acto de entrega de llaves por parte del Gobierno de Canarias a las primeras siete familias de las 50 que podrán acceder próximamente a sus nuevos hogares en la zona de Los Molinillos, en Ingenio.

El proyecto consta de 50 viviendas protegidas de promoción privada en régimen de alquiler asequible, que dio comienzo en mayo de 2023 y, a falta de pulir los últimos detalles, serán 43 las familias -más las siete que ya han podido obtener las llaves de sus nuevos hogares al estar completamente terminados- que tendrán la oportunidad de tener un techo bajo el que vivir por un precio de alquiler que se sitúa un 50% más barato que el de mercado, suponiendo un desahogo económico para estos nuevos vecinos de Ingenio.

El edificio, que era parte de una obra inacabada desde el año 2008, ha supuesto una inversión de 6.381.400 euros para Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), que ha sido financiadda por el Gobierno de Canarias y se ha tramitado a través de una licitación formato llave en mano, es decir que cuando la constructora finalice las obras se las entregarán a Visocan.

«El edificio tiene 7.381 metros y se han habilitado 50 viviendas, 38 de tres dormitorios, once de dos dormitorios y una de un dormitorio», afirmó el director gerente de Visocan, Javier Tezán, quien añadió que «en la zona de Ingenio tenemos varios proyectos a futuro, que ya estamos tramitando y que posiblemente para este año o el siguiente ya habremos entregado las obras». Por su parte, el director gerente aseguró que el resto de viviendas estarán terminadas y serán entregadas «antes de octubre».

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, fue el encargado de hacer entrega de las llaves a las familias afortunadas. «Llevábamos casi una década sin entregar viivendas en la isla y en este año hemos efectuado unas cuantas en este municipio, en Santa Lucía y trambién en Agaete», señaló el consejero.

Para Rodríguez, la construcción y entrega de viviendas públicas a las familias y personas en vulnerabilidad supone una forma de poner «una respuesta a la emergencia habitacional para que se permita a las familias tener una oportunidad de desarrollar su proyecto de vida a través de un hogar», puntualizó.

Uno de los atajos para conseguir este objetivo ha sido la medida de conseguir edificios a medio construir y convertirlos en viviendas públicas, así como transformar a nivel legal las infraestructuras dedicadas a oficinas y convertirlas también en potenciales hogares públicos.

«Estamos haciendo el mayor esfuerzo que se haya hecho hasta la fecha en la construcción de viviendas públicas», comentó Rodríguez, quien añdaió que «el sector privado debe ser imprescindible para continuar con la construcción de estas viviendas, ya que en la historia de Canarias el 80% de los hogares públicos han sido construidos por empresas privadas». La inversión por parte de su consejería para crear nuevos hogares públicos asciende a los 300 millones de euros.

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, se mostró orgullosa porque en su municipio «ya se han entregado 70 viviendas públicas en lo que llevo en el cargo y a final de año llegaremos a las 100». Pese a lo conseguido, la primera edil quiere seguir dando pasos hacia delante y continuar «urbanizando suelos para construir más hogares destinados a las familias más vulnerables».

