El Gobierno central prorrogará cinco años el convenio de carreteras para garantizar la finalización de las obras Será la tercera adenda al acuerdo suscrito en 2018 y que preveía financiar infraestructuras hasta 2027

Imagen de la carretera de Agaete-La Aldea, una de las obras incluidas en el Convenio de Carreteras.

Efe Martes, 2 de septiembre 2025, 09:23 Comenta Compartir

El Consejo de Ministros aprobará este martes una prórroga de cinco años del Convenio de Carreteras de Canarias con el propósito de asegurar que cubre todas las obras previstas en él, aunque estas se hayan retrasado.

Según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo, el Gobierno central dará así luz verde a una tercera adenda al convenio de carreteras todavía vigente con Canarias.

Ese convenio compensa el hecho de que en Canarias no existen carreteras de interés de general, es decir, vías que atraviesan más de una comunidad autónoma, lo que habilita legalmente al Estado a invertir de forma directa en ellas.

Con ese instrumento, el Gobierno central pacta un compromiso plurianual de inversión, en forma de recursos que luego transfiere a Canarias para que la comunidad pague el coste de las obras.

Con el convenio todavía vigente, el Ministerio de Transportes y el Gobierno de Canarias firmarán un nuevo acuerdo que garantizará la finalización de las obras pendientes de ejecución.

Para ello, se reajustan las anualidades al ritmo de ejecución previsto y se actualizan los listados de trabajos objeto de financiación, incluyéndose dos nuevas actuaciones, han precisado las fuentes.