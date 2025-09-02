Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la carretera de Agaete-La Aldea, una de las obras incluidas en el Convenio de Carreteras. Consejería de Obras Públicas

El Gobierno central prorrogará cinco años el convenio de carreteras para garantizar la finalización de las obras

Será la tercera adenda al acuerdo suscrito en 2018 y que preveía financiar infraestructuras hasta 2027

Efe

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:23

El Consejo de Ministros aprobará este martes una prórroga de cinco años del Convenio de Carreteras de Canarias con el propósito de asegurar que cubre todas las obras previstas en él, aunque estas se hayan retrasado.

Según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo, el Gobierno central dará así luz verde a una tercera adenda al convenio de carreteras todavía vigente con Canarias.

Ese convenio compensa el hecho de que en Canarias no existen carreteras de interés de general, es decir, vías que atraviesan más de una comunidad autónoma, lo que habilita legalmente al Estado a invertir de forma directa en ellas.

Con ese instrumento, el Gobierno central pacta un compromiso plurianual de inversión, en forma de recursos que luego transfiere a Canarias para que la comunidad pague el coste de las obras.

Con el convenio todavía vigente, el Ministerio de Transportes y el Gobierno de Canarias firmarán un nuevo acuerdo que garantizará la finalización de las obras pendientes de ejecución.

Para ello, se reajustan las anualidades al ritmo de ejecución previsto y se actualizan los listados de trabajos objeto de financiación, incluyéndose dos nuevas actuaciones, han precisado las fuentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía
  2. 2 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  3. 3 Tenerife se prepara para actuar ante una erupción con un simulacro sin precedentes
  4. 4 Así quedaron las instalaciones de tratamiento de agua cercanas al Teatro Pérez Galdós tras el incendio
  5. 5 Voraz incendio junto a la parada de guaguas frente al Teatro Pérez Galdós
  6. 6 El Gobierno inicia el camino con los ayuntamientos para limitar la compra de viviendas por extranjeros
  7. 7 ¿Dónde y cuándo vuelve a jugar la UD?
  8. 8 Entre abrazos y lágrimas: emotiva despedida al Rayo antes de poner rumbo al Golfo de Guinea
  9. 9 Los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria inician su huelga: mileuristas que rescatan a 300 personas al año
  10. 10 La UD cerró el mercado sin novedades: Mata sigue y Kaba todavía busca destino

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno central prorrogará cinco años el convenio de carreteras para garantizar la finalización de las obras

El Gobierno central prorrogará cinco años el convenio de carreteras para garantizar la finalización de las obras