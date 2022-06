El Gobierno acude a la Fiscalía ante el caso Mascarillas

El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha informado este jueves, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que la Consejería de Sanidad ha decidido trasladar a la Fiscalía información recabada en los últimos días sobre el llamado caso Mascarillas desvelado por CANARIAS7.

En concreto, según Julio Pérez, se ha detallado a la Fiscalía los trece intentos realizados por la Agencia Tributaria, sin éxito alguno, para recabar fondos o bienes de la empresa RR7para recuperar los 4 millones de euros entregados para la compra de mascarillas que nunca fueron entregados al Servicio Canario de Salud. Esa cuantía adeudada se aproxima ya a los 5 millones de euros con los intereses de demora.

Asimismo, Julio Pérez dijo que el consejero Blas Trujillo informó de la decisión del Servicio Canario de Salud de no atender la propuesta de RR7 de entregar ahora 1,2 millones de euros. Según Pérez, «ya no existe relación contractual» con RR7 y no es «aceptable la propuesta» habida cuenta los intentos sin éxito de la Agencia Tributaria para recuperar el dinero.

Asimismo, se le ha pedido a la Audiencia de Cuentas que amplíe el plazo para alegaciones de Sanidad ante el preinforme en el que ve indicios de responsabilidad contable por parte del SCS.