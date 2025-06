El Gobierna abrirá 200 plazas para menores asilados y deja fuera a 1.000

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 3 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

En la audiencia pública celebrada el pasado 29 de mayo, convocada por el Tribunal Supremo para analizar la situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias que han solicitado asilo, el Gobierno se comprometió a reservar 45 plazas en el Sistema de Protección Internacional en las islas, con la posibilidad de habilitar otras 150. Por lo que en total serían unas 200. Sin embargo, la medida dista mucho de cubrir las necesidades reales: en las islas hay cerca de 1.200 menores en esta situación. Además, organizaciones no gubernamentales advierten de que el sistema actual «no contempla» a estos chicos que llegan solos. «Hay recursos para familias, cuando vienen con sus padres, pero no para menores no acompañados», señalan.

El Sistema de Protección Internacional está diseñado «para adultos» solicitantes de asilo. Y en la práctica, advierten las organizaciones no gubernamentales, los menores solos que han solicitado protección han sido tratados «como menores», pero no como asilados.

De hecho, ni las propias ONG cuentan con los recursos adecuados para atender a menores de 16 años. Sí es verdad, dicen, que una directiva europea de 2013 permite la «acogida» de menores de edad pero mayores de 16 años en recursos para adultos. Pero no se ha llevado a la práctica. De los 1.200 chicos que han pedido asilo y que están en Canarias, el 83 % tiene 16 años o más.

Si Canarias creó recursos, el Estado también puede

Cabe recordar que Canarias apeló al Supremo para que fuese el Estado quien se encargara de los menores asilados, y el Alto Tribunal dictó un auto de medidas cautelares en el que daba 10 días al Gobierno central para hacerlo. El pasado 29 de mayo, en la audiencia pública, el Estado debía explicar qué acciones había llevado a cabo para cumplir el auto, y allí la abogacía reconoció que el Sistema de Protección Internacional es un sistema para adultos. No obstante, el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, insistió este lunes en conversación telefónica en que si Canarias creó recursos de acogida para hacer frente a la crisis migratoria abriendo más de medio centenar de centros, el Estado podría hacerse cargo de estos 1.200 menores.

Cifras diferentes

La pugna, sin embargo, llega también a las cifras. Canarias en un primer momento dijo que eran 1.080 los solicitantes, para después aumentar los números hasta más de 1.200. El Estado solo reconoce a 762. El problema podría estar en la «interpretación» de en qué fase del proceso de solicitud de asilo están. Pero desde las ONG advierten que desde que una persona, en este caso un menor, solicita asilo ya puede entrar en el Sistema de Protección Internacional.

Para Cabello, además, hay otro problema, y es que el Estado dice que Canarias no le ha enviado la documentación de esos menores. Sin embargo, recuerda el portavoz del Gobierno, la documentación la tiene la Policía Nacional, es decir, el Ministerio del Interior, porque se tramita a través de la Delegación del Gobierno. Por eso, dice Cabello, lo que se observa es que el Gobierno central solo quiere «dilatar» los tiempos para no hacerse cargo de estos menores. «Y la respuesta es el enfrentamiento político entre el PP y el PSOE», lamenta.

Sin cambios

Con todo, tras la visita la pasada semana de una comisión de la Unión Europea a El Hierro, el viaje de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a las islas, la vista del Supremo, la aceptación por parte del Constitucional de los recursos de Aragón, Extremadura y Cantabria contra la modificación del artículo 35 de la ley de Extranjería que permite el reparto solidario entre comunidades, y la comisión preparatoria de la Conferencia Sectorial, lo único que Canarias ha sacado en claro, reconoce Cabello, es que «se mantiene la fecha de comienzos del verano» para iniciar el reparto. «La única diferencia de este lunes con respecto al anterior es que se mantiene la fecha de antes del verano», dijo Cabello, quien lamentó que de momento «no se acaba de producir» ningún avance más.