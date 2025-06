Canarias no logra meter la inmigración entre los temas de la Conferencia de Presidentes Solo siete regiones apoyaron al archipiélago cuando se necesitan diez. Aún así, el archipiélago confía en que el Estado haga uso de su potestad para incluirla

Canarias tendrá oportunidad este viernes de elevar en la Conferencia de Presidentes una propuesta para limitar la compra de viviendas a extranjeros, ya que la problemática del acceso a inmuebles por parte de la población del país será uno de los temas principales de la cumbre de líderes autonómicos. Sin embargo, el archipiélago no ha logrado que la inmigración se incluya entre los temas que se tratarán, pues solo siete comunidades autónomas respaldaron la propuesta en una reunión preparatoria para la Conferencia celebrada la semana pasada. No obstante, desde el archipiélago confían en que el Estado, que tiene la última palabra, sí que lo añada. Así lo trasladó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes en Santa Cruz de Tenerife.

A día de hoy, el Estado aún no ha trasladado los puntos a tratar este viernes, según indicó Cabello: «Estamos a la espera de que nos los hagan llegar no solo para generar opinión, sino también para trasladar nuestras aportaciones».

Según apuntó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una entrevista publicada por 'Diario de Avisos' este fin de semana, él mismo apoyó en la reunión preparatoria que se incluyera la cuestión migratoria entre los temas a debatir en el encuentro de presidentes. No obstante, las comunidades lideradas por el PP se opusieron, según explicó Torres. Cabe recordar que en la pasada Conferencia de Presidentes, celebrada en diciembre del año pasado, sí que se incluyó la inmigración en el orden del día, y Canarias y País Vasco pudieron trasladar una propuesta para derivar a los menores migrantes no acompañados entre las regiones. Sin embargo, no se alcanzó ningún acuerdo ni en esta ni en otra de las temáticas.

Una de las temáticas que sí que están incluidas ya en esa Conferencia es la Vivienda. Como adelantó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el pleno del Parlamento de Canarias celebrado la semana pasada, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma han elaborado un documento en el que se propone limitar la compra de viviendas a extranjeros en las islas. En este caso, se pone sobre la mesa la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que sean los ayuntamientos los que pongan límites en la adquisición de inmuebles.

Como destacó Cabello, «una de cada cuatro viviendas son compradas por extranjeros» en el archipiélago, esto es, «un 25% de las viviendas que se venden en Canarias», según defendió Cabello, mientras que en el conjunto del territorio esta cifra alcanza el 15%. Por ello, desde el archipiélago hacen hincapié en que se tenga en cuenta la singularidad isleña. «Ya hemos dado pasos a nivel europeo, hemos dedicado varias leyes y varios decretos leyes», apuntó el portavoz, que no pide que esta medida se estudie solo para aplicarla en las islas, sino que se tome en consideración en todo el territorio.

Clavijo se reúne con las ONG en Madrid para la atención de los menores El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirá este jueves en Madrid con representantes de casi 100 ONG para analizar en conjunto la aplicación de la modificación de la ley de extranjería, mediante la cual la responsabilidad de los niños y niñas que llegan en solitario al archipiélago debe ser compartida entre las comunidades. Además, en ella también se hará seguimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional en la que obliga al Estado a hacerse cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo. Una medida que está generando «dudas sobre cómo es la mejor forma» de aplicarla, por lo que el encuentro espera ser un «espacio de reflexión» para lograr una atención digna de todos ellos.