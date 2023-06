Caso Mediador: «Gánate el sueldo, ¡coño!»

La próxima semana comparecerán en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife en calidad de investigados en el caso Mediador el viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena Argany, y la jefa de servicio Estefanía Margarita González Núñez. Se les imputan los presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos, con el añadido por parte de la jueza de que no descarta otros en el ámbito de la corrupción.

A continuación, CANARIAS7 reconstruye cómo se movió en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca el expediente sancionador a la empresa del tinerfeño Alberto Montesdeoca, uno de los investigados y que, según las pesquisas, hizo pagos a quienes lideraban la presunta trama de corrupción del caso Mediador para conseguir la anulación o la rebaja de esa propuesta de sanción.

Esos movimientos son los que han llevado a la citación en calidad de investigados de los dos altos cargos del Gobierno, todo ello cruzando mensajes entre los afectados, con copia a la consejera Alicia Vanoostende, intercalando los pagos de la Asociación Deportiva Vega de Tetir que presidía el entonces diputado Juan Bernardo Fuentes y también con una noche con prostitutas de por medio que, según los WhatsApp, pagó el empresario en cuestión.

28 de octubre de 2019. María Jesús López Neira, jefa de servicio de la Intervención General inicia la propuesta de expediente de reintegro por importe de 74.099,56 euros, más el de interés a devengar, así como el expediente sancionador a la quesería de Alberto Montesdeoca.

6 de marzo de 2020. Fecha del informe de la Dirección Técnica del Organismo Pagador de fondos agrícolas europeos relativo al procedimiento sancionador a Biogranja Montesdeoca SL por la presunta comisión de una infracción administrativa tipificada como grave.

9 de septiembre de 2020. Bienvenida Reyes, secretaria general técnica de la Consejería, envía a Taishet Fuentes este correo: «Buenos días. Ha llamado de nuevo Alberto Montesdeoca (Quesería Montesdeoca) referente al reintegro de la ayuda de Feaga 2016. Solicita una cita contigo. Creo que el martes día 1 de septiembre te lo comenté y Silvia Moreno habló contigo. ¿Qué le digo al Sr.?».

6 de noviembre de 2020. Taishet Fuentes le manda a Marco Antonio Navarro Tacoronte un mensaje telefónico con el contacto telefónico de Alberto Montesdeoca. Ese mismo día, Juan Bernardo Fuentes le envía a Marco Antonio Tacoronte por WhatsApp el número de la cuenta bancaria de la Asociación Deportiva Vega de Tetir.

9 de noviembre de 2020. Alberto Montesdeoca transfiere 5.000 a la asociación deportiva majorera que preside Juan Bernardo Fuentes. Ese mismo día, Alberto Montesdeoca envía un mensaje a Domingo Juan Fuentes, hijo de Juan Bernardo, con el contacto telefónico de una asesoría.

10 de noviembre de 2020. Alberto Montesdeoca viaja a Madrid y se hospeda en el hotel Victoria IV con Juan Bernardo Fuentes y Marco Antonio Navarro. Esa noche se reúnen los tres en la taberna La Carmela.

24 de febrero de 2021. Alberto Montesdeoca alerta por mensajería telefónica a Taishet Fuentes de que le acaba de llegar «la notificación» de la sanción. «Sigue todo igual». «Da un toque cuando puedas».

8 de marzo de 2021. Juan Bernardo Fuentes envía un mensaje a Montesdeoca y le dice: «Estoy hablando con la Viceconsejería. Mañana te diré algo». Montesdeoca le contesta dando las gracias.

10 de marzo de 2021. Montesdeoca le pide a Taishet Fuentes si puede concertarle una reunión con la consejera de Agricultura, a lo que Taishet Fuentes le pide que le mande primero las alegaciones al expediente sancionador. Se intercambian para ello correos, incluido el de Lucía, jefa de gabinete de la consejera, «para que la tenga también ya a primera mano».

12 de marzo de 2021. Taishet Fuentes y Marco Antonio Navarro intercambian varios mensajes. El primero señala que «lo de Alberto está muy complicado», a lo que el Mediador le espeta: «Lo de Alberto no está tan complicado. Confía en ti. Yo confío en ti. Tú eres director general. Hazme caso. Yo confío en ti. Gánate el sueldo, ¡coño! Háblame claro. Escríbeme por WhatsApp qué pasa, qué es lo que tú ves para yo intervenir también, ¡coño!». Taishet Fuentes reitera que lo ve «muy complicado», momento en que Marco Antonio Navarro le dice que es mejor que no sigan hablando por esa vía y que ya lo harán en otro momento.

14 de marzo de 2021. Juan Bernardo Fuentes pregunta a su sobrino Taishet si ya habló con la consejera Alicia Vanoostende de «lo de Quesería Montesdeoca». Taishet le contesta: «Sí, hablé con Alicia, hablé con Lucía y no, no lo va a recibir antes del miércoles. Y nada, hablé con Bienvenida por la urgencia, que era el miércoles, por si se cerraba el plazo. Pero el mismo miércoles está en Tenerife Bienve y estoy yo y me dijo de ir a hablar con no sé quién, no me acuerdo el nombre. Es un hombre que trabaja en Reintegros, arriba en la planta cuatro a ver qué ha pasado con el expediente ese, me dice Bienve. Y nada, Alberto que presente, que presente las mismas alegaciones, que incida en lo mismo, para los plazos, pues, otra vez, sabes, que no dé por aceptado las alegaciones estas últimas que le dan, que vuelva a alegar lo que sea, lo mismo, porque pa que le vaya dando palante a la pelota».

16 de marzo de 2021. Bienvenida Reyes, secretaria general técnica, manda un correo electrónico a Taishet Fuentes: «Te paso el resumen que me consultaste. Pongo el correo con copia a Álvaro, porque creo que es conveniente que tenga conocimiento, ya que este expediente surge de la propuesta de la Dirección Técnica del Organismo Pagador, a instancia de la Intervención General. Háblalo con él, por favor, si no sabe de qué va el tema». Taishet Fuentes manda un mensaje telefónico a la consejera: «Buenos días, Alicia, tengo pendiente conversación con Pablo, que la feria del queso me dijo la Mancomunidad que GMR aportaba 7.000 euros y la Consejería 3.000 para medios. Pero Pablo me dijo que eso él no lo veía y tal, pero como te digo pendiente hablarlo con él para ver (...) Quesería Montesdeoca estamos pendiente que Magaly le pasara informe a Bienve y que nos recibiera Guillermo (Reintegros en Tenerife)».

17 de marzo de 2021. Bienvenida Reyes manda un mensaje a Taishet Fuentes: «Ya tienes en el correo la solicitud ampliación alegaciones Biogranja Montesdeoca».

18 de marzo de 2021. Estefanía Margarita González Núñez, jefa de Servicio de la Dirección Técnica del Organismo Pagador manda un correo a Taishet Fuentes sobre el expediente de reintegro abierto a Quesería Montesdeoca. En él dice: «En el caso de que finalmente no consigan justificar la subvención y sea procedente el reintegro, el importe a pagar podrá ser compensado con futuras subvenciones que les sean concedidas. Respecto a la propuesta de sanción incluida en el informe de la Intervención, el instructor del procedimiento de reintegro podrá optar por no iniciar el procedimiento sancionador, si no comparte el criterio de la Intervención General. O considerarlo una sanción leve y no grave. La sanción relativa a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones en el plazo de tres años es algo que puede imponer el instructor o no. No es obligatorio poner esa sanción, solo existe esa posibilidad».

19 de marzo de 2021. El correo anterior de Estefanía Margarita González se lo reenvió Taishet Fuentes a Álvaro de la Bárcena, y este contesta al director general de Ganadería con otro mail: «Hola, Taishet, acabo de hablar con Estefanía apropiadamente acerca de este asunto, efectivamente hay 'luz al final del túnel', por lo menos tenemos la posibilidad de reducir la sanción y que pase a leve o en el mejor de los casos que podamos conseguir el deseado y en cierto modo justificado reintegro, aunque esto último está complicado. Hablamos el lunes para coordinarnos antes de la posible reunión 'con Intervención', no obstante pongo copia a Bienvenida para que esté informada y hablar con ella previamente al respecto, ya que llegado el caso sería precisa una reunión entre SGT (Secretaría General Técnica) e Intervención. Saludos, Álvaro».

22 de marzo de 2021. Taishet Fuentes envía un correo a Natalia Elisa de Luis Yanes y a Álvaro de la Bárcena con copia a Marilyn Gutiérrez Avero: «Buenas tardes, Natalia. Tal y como hablamos por teléfono, te reenvío uno de los varios correos de Biogranja Montesdeoca para que puedas ponerte en situación del expediente en cuestión y localizarlo, con objetivo tratarlo este miércoles 24 de marzo a las 11.00 horas en la reunión vía webex, y ver las posibles soluciones si las tiene o no este expediente (...) Te haremos llegar el enlace a través de Marilyn, secretaria del viceconsejero Álvaro de la Bárcena».

23 de marzo de 2021. Marco Antonio Navarro manda dos mensajes a Taishet Fuentes: «¿Esprintes para hoy?», «Paga Alberto». Taishet Fuentes le contesta: «Pásame el catálogo». Acto seguido, el Mediador le manda cuatro fotos de otras prostitutas. Según la investigación, ese servicio lo pagó el dueño de Quesería Montesdeoca.

29 de marzo de 2021. Taishet Fuentes escribe por correo electrónico al viceconsejero, con copia a Bienvenida Reyes, a la consejera de Agricultura y a su jefa de gabinete: «Álvaro y Bienve. Remito justificante de registro de entrada de las alegaciones de Biogranja Montesdeoca en relación al expediente de reintegro propuesto por la Intervención General. Al final sobre la bocina y a última hora del séptimo día hábil de la prórroga extraordinaria que se le había concedido llegaron las alegaciones (...) Con este panorama conseguiríamos que la empresa no estuviera bloqueada para solicitar y recibir subvenciones futuras fuera saldando y pagando el expediente de reintegro que finalmente quede reflejado en el expediente de Biogranja Montesdeoca. Esta sería una solución que la empresa aceptaría de buen agrado [sic]. PD: pongo en copia a Alicia y Lucía para que sigan el expediente cómo va».

11 de noviembre de 2021. Pese a todo lo anterior, se incoa procedimiento sancionador a la empresa de Montesdeoca por el Servicio de Reintegro de Subvenciones, con María Elena Rial, jefa de servicio, como instructora. Cuatro días después, Alberto Montesdeoca traslada su malestar a Juan Bernardo Fuentes: «Esto es una locura». El diputado le dice que está hablando con su sobrino y que le llamará después. Taishet Fuentes contacta con Montesdeoca y le escribe que toma cartas en el asunto «pa darte tranquilidad o cagarme yo también en todo».

23 de noviembre de 2021. Álvaro de la Bárcena reenvía a Taishet Fuentes este mensaje: «Se va a proponer que sea una sanción leve y no grave». Y escribe: «Montesdeoca!!!» «Carga la batería». El empresario le contesta: «Sii, jaja». «Menos mal!».

25 de noviembre de 2021. Biogranja Montesdeoca presenta alegaciones a la sanción y Alberto Montesdeoca se las detalla a través de mensajería telefónica al director general. El mismo le dice al empresario: «Bien, Alberto, bien. Estefanía hace un informe leve, una vez le remitan las alegaciones. Ya las registraste? Te veo en un rayo que voy saliendo de Gran Canaria». El empresario le contesta con un audio: «Máquina, muchas gracias, eh, por el esfuerzo y la perseverancia en intentar solucionarme el tema».

25 de noviembre de 2021. Estefanía Margarita González, en su condición de jefa de servicio de la Dirección Técnica del Organismo Pagador, envía un correo al director general en el que le cuenta que recibió el borrador de alegaciones y añade: «Como ya habíamos hablado, las alegaciones se basan en la posible prescripción y en la calificación de la sanción como leve y no grave. Vamos preparando una respuesta, conforme a lo que alegan, para su remisión a la SGT».

2 de diciembre de 2021. La instructora del expediente solicita a la Viceconsejería que emita informe técnico de las alegaciones.

3 de diciembre de 2021. Estefanía Margarita González, comunica a la Secretaría General Técnica que ha prescrito «el derecho de esta Administración a iniciar procedimiento sancionador» y que «las infracciones cometidas han de calificarse como leves». Firman el informe Álvaro de la Bárcena y la propia Estefanía Margarita González. Ese mismo día, el viceconsejero contacta con Taishet Fuentes y le dice: «Ya puedes llamar al amigo Alberto y darle las buenas noticias, pero no le remitas el mensaje de Estefanía... justicia!!!». Acto seguido, Taishet Fuentes se lo comunica a Alberto Montesdeoca. El empresario le contesta con un escueto: «Perfecto. Cuándo notifican».

16 de diciembre de 2021. La instructora del expediente solicita informes por el cambio de criterio de grave a leve y por la prescripción.

17 de diciembre de 2021. La secretaria general técnica de la Consejería acuerda la suspensión del plazo máximo de resolución hasta que se emita informe sobre la prescripción y así lo notifica, tres días después, la instructora del expediente al empresario.

20 de diciembre de 2021. Alberto Montesdeoca vuelve a enfadarse y contacta con el director general: «Hoy alargaron el plazo de resolución del supuesto informe o respuesta. Qué está pasando? En vez de resolver siguen dando largas. Dame un toque cuando puedas».

18 de enero de 2022. La interventora general emite un informe señalando que la sanción es grave y que no se pronuncia sobre la prescripción por falta del expediente.

28 de marzo de 2022. Estefanía Margarita González pregunta a la instructora del expediente vía correo electrónico si sabe cómo va el asunto de la empresa de Montesdeoca. Elena Rial le contesta que está pendiente de responder a las alegaciones y «poner fin».

20 de mayo de 2022. Taishet Fuentes manda un mensaje a Montesdeoca: «Te busca la justice. Nene. 'Proscrito'». El empresario le contesta: «Qué alegría».

1 de junio de 2022. Bienvenida Reyes, como secretaria general técnica, firma la resolución que pone fin al procedimiento sancionador.

3 de junio de 2022. Estefanía Margarita González manda un correo a Taishet Fuentes: «Buenas tardes, Taishet, ya se ha comunicado a Quesería Montesdeoca la prescripción del procedimiento sancionador. Saludos».

Estudio del expediente

Todo ese expediente fue analizado, a instancias de la jueza instructora del caso Mediador, por la Agencia Tributaria, que concluye su informe enviado a la magistrada reproduciendo un párrafo de lo que ya alertó la Intervención General de la Comunidad Autónoma tras analizar el caso de Quesería Montesdeoca.

«Esta Intervención General pone de manifiesto que si, como consecuencia de la falta de diligencia, dolosa o con culpa grave, del personal y de las autoridades de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en tramitar el correspondiente expediente de reintegro y/o sancionador, se llegar a producir la prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar los mismos, aquéllos estarán obligados a indemnizar a la Hacienda Pública los daños y perjuicios que sean consecuencia de su actuación, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder», rezaba el correo electrónico.