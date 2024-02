Gabilondo: «El reparto de los menores no puede dirimirse en una reunión de tarde» El Defensor del Pueblo dice que no se puede dejar sola a Canarias y pide al Gobierno de España que realice el cambio normativo para obligar al traslado

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, consideró ayer que era ayer un «desafío de un alcance extraordinario» y un «asuntos de todos» el dar respuesta los menores inmigrantes que llegan a las islas.

Gabilondo, que visitó ayer en la isla de El Hierro el centro de atención a menores migrantes, a un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) y el puerto de La Restinga, consideró ayer que la solidaridad no bastaba para dar respuesta a los menores y abogó, en línea con la propuesta de Canarias por adoptar medidas legales para que se traslade de forma obligatoria a los chicos inmigrantes a otras regiones. «No podemos pedir a Canarias y a El Hierro que responda a este desafío de un alcance extraordinario ni que atienda a los 5.400 niños que tiene» indicó el Defensor del Pueblo, que señaló que ya había hecho una propuesta al Gobierno de España para que realice ese cambio normativo además de distintas propuestas para mejorar la situación de los migrantes. «Por disposición legal debe hacerse ya que con la solidaridad no se ha logrado el objetivo. Hay que hacer modificaciones legales que garanticen que no puedan ser recurridas por las comunidades ni se impida el desplazamiento a otras regiones», señaló Gabilondo, que dejó claro que a todo país se le reconoce por cómo trata y atiende a sus poblaciones vulnerables. «Me dirijo al Gobierno, a los ministerios correspondientes y a todas las administraciones y la sociedad para que sepan que este es un asunto de todos y que hay que hacer ese traslado», indicó Gabilondo.

Según dijo, el desafío de la inmigración y el asunto de los menores inmigrantes requiere de la mejor política nacional e internacional. «Este no es un asunto que se dirime en una reunión de tarde entre unos cuantos al grito de solidaridad y coordinación. Claro que hace falta solidaridad y coordinación pero es un asunto de más envergadura. Se tiene que poner en marcha toda la política exterior de España y de Europa. Debe haber acuerdo para esto», señaló. Gabilondo afirmó que el asunto de la inmigración «está por encima» de sectarismos y de los partidismos. El Defensor del Pueblo reconoció que el haber visto a los niños de El Hierro y haber hablado con los inmigrantes cambia la percepción. «Cuando estás cerca de los asuntos y las personas y ves a los niños y niñas con la mirada desamparada y son acogidos y a personas en el hospital con problemas graves y serios problemas se cambia el discurso. Ya no puede ser político ni de vaguedades sociales. El discurso político y social es importante pero tiene que ser otro», afirmó. Gabilondo agradeció el trabajo que realizan en Canarias las instituciones, administraciones, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, voluntario., así como a la sociedad canaria en general a la hora de atender a los que llegan. «Nos emociona la entrega a las personas dolientes y necesitadas que llegan», manifestó. Gabilondo estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, Maria Candelaria Delgado; por la vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González; por la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, y por el Diputado del Común, Rafael Yanes. El Defensor del Pueblo se ha dirigido también al Hospital Nuestra Señora de los Reyes donde Ángel Gabilondo se interesó por la situación de los migrantes heridos y ha felicitado al personal sanitario por la labor que realizan con estas personas que llegan a la isla con problemas físicos.