«Estaré donde el partido me pida»

patricia vidanes / moya

— Alcalde de Moya, presidente de la Mancomunidad del Norte y senador, ¿cuál es el futuro de Poli Suárez?

— Mi futuro pasa por seguir siendo senador en la Cámara Alta, no veo ninguna otra posibilidad. Cuando tomé la decisión de no presentarme a la Alcaldía de Moya lo hice por convicción propia, sin pensar en ir a otra institución, y porque además es bueno dejar paso a otros que estoy seguro que lo harán mil veces mejor que yo.

— Pero su nombre ha sonado en diferentes quinielas para diferentes listas. ¿Tiene expectativas al Cabildo?

— No sé lo que va a pasar. Soy miembro de la dirección insular del PP, y estamos volcados en cerrar las candidaturas a los municipios, y no soy de dar empujones para estar en alguna candidatura. No estoy en guerras. Yo he sido defensor y promotor de que Marco Aurelio Pérez sea candidato del PP al Cabildo de Gran Canaria; y por supuesto, apoyo al 100% la candidatura de Australia Navarro para encabezar la candidatura del PP por Gran Canaria al Parlamento de Canarias. Los que han querido ver una perreta en mi decisión de no presentarme a la reelección como alcalde de la Villa de Moya se equivocan. Pero no cierro puertas a nada.

— En todo caso, el PP podría aprovechar su tirón en el norte.

— Esa es una decisión que debe tomar la dirección insular y regional. Yo siempre he estado donde el partido me ha pedido. Y no es un tópico, es la realidad. Mi ilusión siempre fue ser alcalde de Moya, ¡qué regalo más bonito me han dado los moyenses y las moyenses!

— Y en estos escasos seis meses de gobierno que quedan, ¿es tiempo de campaña o de seguir trabajando?

— Queda mucho por hacer, en Moya tenemos muchísimos proyectos en fase de licitación o que se verán finalizados. A mí me mata que cuando viene un periodo electoral se dejen las responsabilidades para hacer campaña; yo estaré hasta el último minuto trabajando como alcalde, y apoyaré al candidato del PP en Moya, Raúl Afonso. Y en la Mancomunidad del Norte, lo mismo. Hay que terminar proyectos que hemos puesto en marcha los diez alcaldes del norte, así como poner en marcha nuevas ideas. Los proyectos de la Mancomunidad son a largo plazo, y hay que iniciar procedimientos y buscar financiación, pero sobre todo hacer trabajo de campo para que los vecinos del norte se sientan orgullosos de la Mancomunidad, que ha hecho mucho bien a la comarca.

— ¿Es una institución conocida?

— No creo que al nivel de conocimiento que tienen los ayuntamientos, es verdad que el vecino a donde viene es al ayuntamiento. La Mancomunidad hay que convertirla en un referente administrativo para los vecinos, y que se sientan identificados con sus proyectos, estén o no en sus respectivos municipios. Son infraestructuras comarcales de las que los norteños debemos sentirnos orgullosos.

— Su toma de posesión como presidente de la Mancomunidad estaba llena de autoridades. ¿Se traduce eso en un verdadero apoyo después?

— Tengo que agradecer esa presencia en el acto de toma de posesión, y allí mismo tuvimos conversaciones para buscar financiación a proyectos. No todo lo que hemos pedido en el norte se nos ha concedido, pero lo que hemos pedido no son caprichos, sino necesidades. Como el parque tecnológico de Gáldar o la carretera de La Aldea o la cuarta fase de la circunvalación. Ha habido empuje desde la Mancomunidad, uniéndonos diez alcaldes que tenemos diversas ideologías para reivindicar que el norte existe.

— No han gustado sus declaraciones sobre la ampliación del Puerto de Las Nieves, ¿no cree en la fuerza ciudadana para parar el proyecto?

— Sí creo, y mucho. Nadie ha oído de mi decir sí al muelle de Agaete, no he defendido en ningún momento la ampliación. Pero digo que a día de hoy esa obra está adjudicada y que es muy complicado, nos guste o no, que se paralice. No digo que no se pueda. Para paralizar hay que reunir dos requisitos que no se cumplen: que haya habido irregularidades en el expediente de adjudicación y que el Gobierno de Canarias cambie la prioridad de las obras que le competen.