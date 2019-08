El tripartito de La Laguna prorroga el servicio de grúas por el caso Reparos

Ha sido este, por el momento, el caso más grave de vencimientos de contratos e inexistencia de nuevos concursos con que se ha encontrado el tripartito lagunero. La fecha límite iba a ser este martes, 27 de agosto. En julio, con la llegada del nuevo gobierno, el actual concesionario del servicio anunció al ayuntamiento su intención de no solicitar una nueva prórroga. Y eso a pesar de que en 2015 adquirió por un euro simbólico la empresa que entonces gestionaban trabajadores presuntamente relacionados con Fernando Clavijo. Estos percibieron un préstamo municipal de 120.000 euros para reflotar una mercantil endeudada y que en el momento del traspaso al actual propietario, José Luis Tacoronte, debía unos 700.000 euros.

Dudas

Las fuentes consultadas por medio no se explican la decisión del empresario, ya que haber adquirido por un euro simbólico Grúas Poli en 2015 solo se entendía por la posibilidad de prorrogar el servicio hasta 2029, como recogía el contrato suscrito por el primer concesionario en 2004, José Padilla. Si no, no había negocio.

La decisión de renunciar a esta tercera prórroga llevó al gobierno municipal a plantearse varios escenarios: de un lado, si el empresario persistía en no seguir prestando el servicio (anunció su intención en tiempo y forma, dos meses antes de vencer el plazo este 27 de agosto) se decretaría la continuidad del mismo con otra empresa por razones de urgencia. Y urgencia lógica: el gobierno se encuentra con que la prórroga termina, una de las partes desiste de renovarla y no hay concurso tramitado para que se preste el servicio en condiciones legales. «Una vez se puede hacer por razones de urgencia, lo que no se puede caer es en la ilógica del caso Reparos», apuntan las fuentes municipales consultadas.

La otra opción era la que finalmente ha salido adelante. Sentarse a negociar con el actual concesionario, pactar otra prórroga, sujeta al marco del actual contrato que no obliga a que sea de cinco años si las dos partes están de acuerdo en que sea por un tiempo menor, e invocar las circunstancias que obligan a tomar esta decisión: la inexistencia de un concurso nuevo. El acuerdo es por un año, tiempo en el que el gobierno municipal se compromete a sacar adelante el concurso. «No es un concurso para poner en órbita un satélite, se puede sacar en un año», indican.

La prórroga in extremis del servicio de grúas para evitar paralizar el servicio en lo que se pone en marcha otro concurso no es el único caso con el que ha tenido que lidiar este verano el tripartito lagunero. También el 31 de julio pasado vencía otra de esas «autorizaciones ilegales» para que se gestionara por parte de una empresa los centros ciudadanos. Donde personas de la tercera edad hacen vida social.