El texto «desmonta» las críticas de PSOE y de Podemos

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, aseguró ayer que el carácter social de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio aprobados por el Consejo de Gobierno «desmonta» las anunciadas enmiendas a la totalidad de los grupos parlamentarios de Partido Socialista y Podemos.

Estas formaciones entienden que el proyecto de ley no atiende las necesidades reales de los canarios y, en el caso de Podemos, plantean una renta básica o más recursos para la dependencia. El PSOE decidió la semana pasada presentar una «contrapropuesta» al texto del Gobierno para corregir un presupuesto que no responde a lo que precisan las islas. Dávila considera que las dos formaciones «se han precipitado al comentar que pedirían la devolución de un proyecto de ley que no conocían y estas críticas han quedado desmontadas».

A su juicio, «lo normal hubiera sido esperar a conocer las líneas generales» del proyecto de ley ya que «es difícil anticiparse y ocurre lo que ha ocurrido, que este Gobierno apuesta por los servicios sociales, triplica al crecimiento general en materia de servicios sociales». Ahora, agregó, «tendrán que buscar otro motivo para presentar su enmienda a la totalidad».

También se refirió la consejera a la afirmación del secretario general del Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, de que cuando gobierne su partido hará un presupuesto equilibrado para todos los cabildos y que no discrimine a ninguno por cuestiones partidarias. A este respecto, Dávila aseguró que «nunca ha habido ninguna queja respecto a la distribución territorial del Presupuesto en materia inversora y nunca ha habido críticas». Apostilló que estas cuentas «serán equilibradas como lo han sido siempre. Otra cosa» -añadió- «es que se critiquen por parte de alguien».

Por otro lado, la titular de Hacienda señaló que el proyecto de ley aprobado por el Gobierno es «prudente» e hizo hincapié en que ha sido elaborado «con la prórroga de los presupuestos estatales que debían haber sido presentados hace un mes». Estas cuentas, insistió, «están caminando al margen» de que las estatales se prorroguen o haya una nueva ley, aunque indicó que «a todo el mundo le interesa que se aprueben unos presupuestos y a Canarias le interesa siempre y cuando las partidas se mantengan o crezcan, derivado de la negociación del REF y del Estatuto de Autonomía».