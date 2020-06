El sector de Santana intentará seguir liderando Podemos

B. Hernández Las Palmas de Gran Canaria

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, no se presentará a la reelección de su cargo en la próxima Asamblea Ciudadana que se celebrará en otoño, probablemente a mediados de octubre. Pero el sector que lidera dentro del partido sí aspira a continuar al frente del mismo. Santana anunció esta semana a la dirección de la formación morada que no se presentará a la reelección porque «siempre tuve claro que no iba a perpetuarme en el cargo», pero apuntó que está «convenciendo» a una persona de su entorno político para que se presente.

La dirigente de la formación morada indicó que la decisión de apartarse de la primera línea de la vida orgánica está «meditada y consensuada con el equipo desde hace tiempo». Además, la también consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias apunta que en este momento tan complicado para la comunidad autónoma como consecuencia de la pandemia «quiero centrar todos mis esfuerzos en timonear esta Consejería», que es clave en este escenario de crisis económica y social que está dejando el coronavirus.

Noemí Santana afirma que deja la secretaría general con un partido «más fuerte, le pese a quien le pese» del que encontró en junio de 2017 cuando accedió a este cargo. Además, agrega que ha alcanzado objetivos importantes para la organización, como son contribuir a desalojar del poder de las instituciones de las islas a Coalición Canaria y acceder al Gobierno de la comunidad autónoma, lo que ha logrado gracias al Pacto de las Flores en las que además de su formación, NC y ASG apoyan al Partido Socialista. «Vinimos a cambiar Canarias y en esa lucha nos vamos a encontrar», dijo. Noemí Santana, junto con Meri Pita y Alberto Rodríguez, son miembros del Consejo Ciudadano estatal de Podemos que encabeza Pablo Iglesias.

«Si el obstáculo para conseguir la unidad y evitar las diferencias era yo, ese obstáculo ya no existe». Así indicó ayer Noemí Santana su confianza en que se pueda superar la polémica interna con el sector que lidera la diputada Meri Pita. «Sería fabuloso», dice, y recordó que desde su dirección «siempre hemos tenido la mano tendida» hacia todas las sensibilidades de Podemos.

Una vez celebrada la asamblea nacional, que reeligió a Pablo Iglesias como secretarios general, el próximo mes empiezan los cónclaves autonómicos, aunque en Canarias se retrasará «porque tenemos una dirección estable». Santana ocupa la dirección de Podemos desde 2017. Entonces, y por muy poca ventaja, se hizo con el partido al ganar a Concepción Monzón y sustituyendo a Meri Pita. En esta pugna también se enfrentó a Juan Márquez, que luego se incorporó a su equipo.