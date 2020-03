«El importe me lo dieron dado, no pregunto por qué sube o no sube»

¿Urgente? seis meses

Precisamente la existencia de esa denuncia es lo que llevó a Alfredo Moré, a la exconcejal Gladis de León, que presidió del órgano de contratación, y a José Ángel Alonso, exgerente del Organismo Autónomo de Fiestas my Actividades Recreativas (OFA), a no declarar ante el instructor. Los tres se personaron en el procedimiento con un escrito de alegaciones y la exconcejala y el exgerente «no quisieron escuchar las preguntas que se les pensaba realizar por el instructor, caso que sí hizo don Alfredo Moré, pero asistido por su abogado, no contestó a ninguna de ellas».

En segundo lugar, subraya el instructor que no se justificó la declaración de urgencia en la tramitación del expediente, requisito exigido por la legislación. «La declaración que consta en el expediente de contratación constituye una mera declaración formal, en la que no queda motivada la aplicación de esta tramitación excepcional de procedimiento». En el apartado dedicado a analizar si había o no urgencia, el instructor hace hincapié en que las fechas de los actos carnavaleros se conocían con una antelación de al menos seis meses. «Esta irregularidad», concluye, «constituye un vicio de anulabilidad».

El papel de La Ser

En el expediente aparecen un pliego de prescripciones técnicas (PPT) y otro de cláusulas administrativas particulares (PCAP). El primero fijaba que el contrato para las actuaciones se celebraría entre el organismo municipal de festejos y Radio Club Canarias, emisora de la Cadena Ser, con un importe total de 412.378,64 euros. «Sin embargo», agrega el instructor, «el PCAP dispone que el contrato se celebrará con el representante artístico don Alfredo Moré Silva, y que el precio total es de 501.194,33 euros».

¿Por qué esa diferencia y por qué primero es la Cadena Ser y después Alfredo Moré, que dice ser representante exclusivo de Orishas y de Juan Luis Guerra? Todo ello con el añadido de que en el expediente figura una carta de Lourdes Santana, directora regional de la Cadena Ser, en la que se presenta a Alfredo Moré como un profesional de la representación artística que ha trabajado con dicho grupo radiofónico. Según informaciones previas de Diario de Avisos, que destapó el caso, Moré es profesor de baile.

El instructor interrogó sobre esas cuestiones a María del Carmen Vidal Conesa, técnico de Gestión Jurídica del Organismo de Fiestas. La respuesta es reproducida en negritas por el instructor en su informe: «Ya digo que ese pliego (refiriéndose al PPT) se incluye en el expediente por error de tramitación. A mí lo que se me dice es que no llegó a buen puerto la negociación con Radio Club y que tenía que hacerse con este otro representante, con D. Alfredo Moré, y el importe me lo dieron dado, no pregunto por qué sube o no sube, la verdad es que no; no lo sé».

En todo, el instructor señala que, desde un punto de vista jurídico, estas diferencias quedan respuestas por la cláusula tercera del pliego posterior, que recoge que si hay discordancia entre ese documento y otros documentos contractuacles, prevalece el que fija las cláusulas administrativas particulares.

Desde la Cadena Ser en Tenerife se interpretó el escrito del instructor en los siguientes términos: «El informe del Ayuntamiento desvincula a Radio Club Tenerife de la contratación de Juan Luis Guerra en el Carnaval del año pasado. Certifica que el papel de la emisora fue completamente irrelevante y desmonta las acusaciones de Unidas Podemos contra este medio de comunicación». A esas afirmaciones, recogidas en su página web y en varias emisiones a lo largo del día, se añadió un comentario editorial en el que se acusa a Izquierda Unida de una campaña de desprestigio a la cadena, con la colaboración de «un diario empecinado en desprestigiarla», añadiendo que ese periódico cuenta «on el apoyo de algún que otro altavoz mediático de Gran Canaria».