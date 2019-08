El Gobierno canario acuerda recortar 140 millones para no incurrir en déficit

El portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que de los 140 millones, 72 millones proceden de partidas que no ha detallado de las consejerías y 68 millones estaban previstos para circunstancias excepcionales e imprevistos.

El recorte de 140 millones de euros "no es suficiente, habrá que hacer más recortes" para poder cumplir con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha admitido Julio Pérez, quien no ha precisado cuánto dinero más se tendrá que retirar para contener el gasto.

El Gobierno ha decidido tomar esta medida "inmediata" después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) haya advertido al Ejecutivo de un posible incumplimiento de la regla de gasto y de déficit excesivo.

Ha avanzado que el próximo miércoles se perfilarán más recortes que aún no se han acordado entre la consejería de Hacienda y las diferentes áreas del Ejecutivo, al tiempo que ha afirmado que el Ejecutivo va a tratar de gastar "lo menos posible" en lo que queda de año para no incurrir en déficit.

A este respecto, ha comentado que la Consejería de Hacienda ha expuesto al Consejo de Gobierno otras propuestas de reducción del gasto que han quedado sobre la mesa.

"Hoy hemos cerrado algunas llaves de paso de algunos gastos, otras las cerraremos el próximo miércoles", ha aseverado el portavoz del Gobierno, quien ha insistido en que para "poder hacer bien el presupuesto de 2020" es necesario "terminar bien el presupuesto de 2020", de ahí la necesidad de establecer medidas de contención de gasto.

Aunque los 140 millones de euros no son suficientes, Pérez ha señalado que el Gobierno no quiere "asustar a la gente", pues en estos momentos tan solo disponen de estimaciones provisionales para contener el gasto que no ha querido hacer públicas hasta que se acuerden y presenten el miércoles.

De esta manera, "alterando las prioridades", el Gobierno de PSOE, Podemos, NC y ASG ha modificado las cuentas elaboradas por CC para 2019, ha añadido el portavoz del Gobierno, partidario de ahorrar para poder cumplir con la regla de gasto y el objetivo de déficit.

Asimismo, ha informado de que el 29 de junio el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres; y varios consejeros del Gobierno se reunirán en Madrid con los ministros de Fomento y Hacienda para tratar de encontrar los mecanismos jurídicos para que determinadas partidas, entre las que se encuentra el convenio de carreteras, lleguen a Canarias.