El 75% debuta este lunes con la previsión de una gran demanda

Llegó el día del 75% y lo hace tras un intenso pulso político, presiones sobre el Ministerio de Fomento, cruce de reproches entre los partidos y reuniones de urgencia con las compañías aéreas para garantizar que este lunes, a las 08.00 hora de Canarias, los sistemas de ventas estarán preparados para la previsible avalancha de compradores.

La aplicación del descuento del 75% al transporte aéreo y marítimo de residentes en territorios no peninsulares, es decir Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla, entra en vigor para los billetes emitidos a partir de las ocho de la mañana (hora canaria).

El anuncio oficial de que se aplicaría la medida desde este lunes, que es resultado de una enmienda pactada por Nueva Canarias y el Partido Popular cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno, lo hizo el viernes el ministro José Luis Ábalos, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que aprobó finalmente el acuerdo que permite la puesta en marcha de esta nueva bonificación, que pasa del 50% a ese ansiado 75% sobre la tarifa regular para los viajes aéreos y marítimos con la península.

El acuerdo se publicó el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la entrada en vigor quedó reservada para este lunes al ser el primer día hábil, según explicó el viernes Ábalos.

De forma paralela a este acuerdo del Consejo de Ministros, se seguirá la tramitación urgente de un real decreto que permitirá dar rigor jurídico y permanencia en el tiempo al incremento de esta bonificación.

Ábalos precisó el viernes que los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que contemplaban este aumento de la bonificación, no entraron en vigor hasta el jueves de la semana pasada, y aún así tampoco reflejaban una aplicación automática del descuento. «Antes no se podía hacer nada, porque no teníamos el presupuesto en vigor y han pasado escasos días», dijo el ministro de Fomento.