Diferencias en torno al sistema electoral

En medio del ambiente de satisfacción y de reconocimiento a la importancia histórica que tiene para Canarias la aprobación del nuevo Estatuto y el REF económico en el mismo día, el único punto discordante surgió a la hora de interpretar la aplicación del sistema electoral incluido en la reforma estatutaria.

Por un lado, CC, que se opuso al nuevo sistema que rompe la triple paridad, entiende que para que se aplique en los términos aprobados -70 diputados, un escaño para Fuerteventura, lista autonómica de 9 diputados y bajada de las barreras de acceso al 4% regional y el 15% insular- es necesario que el Parlamento canario apruebe previamente una ley instrumental que desarrolle la reforma, lo que podía impedir que sea de aplicación en las elecciones autonómicas de mayo de 2019.

El PP, por su parte, también es partidario de que sea la Cámara regional la que articule el desarrollo del nuevo sistema electoral, aunque según su presidente, Asier Antona, «se está estudiando» si debe ser por ley o puede ser mediante otra fórmula.

Por contra, el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, no tiene «ni la más mínima duda» de que tras la entrada en vigor del Estatuto el nuevo sistema se aplicará en los comicios del año próximo. «La obligatoriedad de que el proceso electoral de 2019 se someta al sistema de 70 diputados y ocho circunscripciones con la distribución de escaños establecida en la disposición adicional no tiene marcha atrás», afirmó, «y las interpretaciones interesadas no van a avanzar», añadió. Para ello, Rodríguez apunta a tres vías posibles: reforma puntual de la ley de régimen electoral de 2004 para desarrollar la lista regional, un decreto gubernamental o una decisión de la Junta Electoral.