Cadáveres de migrantes esperan hacinados por una autopsia en Canarias

Decenas de cadáveres esperan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por una autopsia, entre ellos, los cuerpos de los migrantes que no lograron superar la Ruta Canaria.

En La Gomera, la llegada a las costas del territorio en los últimos días de tres fallecidos que habían embarcado hacia las islas, según ha confirmado el médico forense de la isla, Ramón Lloret, ha colapsado las instalaciones de la delegación de La Gomera del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, donde en la actualidad solo hay dos cámaras de frío para los fallecidos. Estas son las que utiliza el Juzgado Único de San Sebastián de La Gomera, y son las únicas que hay en toda la isla. Lloret explica que los centros privados también las usan.

El hospital de la isla cuenta con una, pero es para uso hospitalario. Además, el médico forense cuenta que estas instalaciones no las pueden usar en caso de que lleguen cadáveres de personas migrantes, ya que estos aparecen en un «avanzado estado de descomposición», por lo que «el olor y los insectos» en los cuerpos podrían acarrear «problemas mayores al hospital».

Situación que, como informa Lloret, también se repite en El Hierro, donde se han dado situaciones similares en meses anteriores como consecuencia de la «poca previsión» que existe en estos casos.

Desde La Gomera exponen que no hay un protocolo para decidir qué hacer en caso de que se den este tipo de situaciones. Además, solo hay un puesto de médico forense, el que ocupa Ramón Lloret, que realiza todas las labores, incluyendo las administrativas, por lo que reclaman «más recursos y más personal», como así lo han trasladado los convocantes de la huelga indefinida en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife desde hace meses. «No nos han dado respuesta, y por ello se han dado conflictos derivados de esta situación», apunta Lloret. Desde el comité de huelga informan de que, en la actualidad, solo hay 25 médicos forenses en la provincia.

La jefa de la sección de Policlínica del IMLCF de Santa Cruz de Tenerife, Raquel Domínguez, apunta que en las islas no capitalinas «el problema es, evidentemente, más grave», porque desde que entran más cadáveres que superen la capacidad que hay, no existe plan para actuar. Además, cuando aparecen cuerpos de personas migrantes, estos pueden llegar a pasar días en las instalaciones hasta que el juzgado los identifique y dé la orden de salida de los mismos.

En Tenerife también se han dado situaciones al límite. La forense apunta que no hace mucho había cadáveres apilados «de dos en dos» en algunas cámaras y varios cuerpos permanecían por fuera de ellas porque no había espacio suficiente. También estaba al límite de su capacidad la «cámara de catástrofes», que se utiliza cuando un suceso deja múltiples víctimas. La forense apunta que, si pasara algo de estas características en cualquier momento «no habría espacio donde meter esos cuerpos», ya que esa cámara debe estar vacía. No obstante, Domínguez apunta que la situación se ha podido revertir en los últimos días porque salieron varios cuerpos del Instituto: «Es menos caótico que hace un mes, pero aún así está todo lleno, está colapsado».

Remarca que, en muchos casos, retiran los cadáveres rápido porque la investigación termina, pero apunta que el Instituto «no está preparado» para aquellos que esperan por una autopsia. A esta problemática también se añade que muchas de las cámaras «no funcionaban» hace unas semanas y tenían cuerpos dentro, lo que dificultó las labores de reparación de las mismas.