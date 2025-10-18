La cúpula de CC arropa a 1ºCAN en su estreno y evidencia «una nueva era» del nacionalismo Fernando Clavijo trasladó que la unión de los partidos de obediencia canaria está «más cerca que nunca» tras el congreso fundacional de Primero Canarias

El presidente de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández, junto al alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, en el acto de clausura del primer congreso de la formación

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 18 de octubre 2025, 18:41 | Actualizado 18:46h.

La unidad del nacionalismo en las islas parece estar «más cerca que nunca». En la clausura del primer congreso de Municipalistas Primero Canarias, los de Óscar Hernández y Teodoro Sosa estuvieron arropados, en peso, por Coalición Canaria, sentando así las bases de un vínculo fuerte. El presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, así como Pablo Rodríguez, a la cabeza de la formación en Gran Canaria, asistieron al día grande del partido que nace tras la escisión de Nueva Canarias hace ya nueve meses. «Estoy convencido de que la vuelta a la unidad del nacionalismo canario está hoy más cerca que nunca», publicó el presidente de Canarias en su perfil de Instagram tras el congreso, del que se fue sin hacer declaraciones.

1.500 personas acudieron al encuentro fundacional del partido celebrado en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, donde fue elegido por unanimidad como presidente de la formación el también alcalde de Agüimes y líder de Roque Aguayro, Óscar Hernández. En su primer discurso en el cargo, remarcó que este sábado marcaba el «inicio de una nueva era de compromiso profundo por el futuro de Canarias». Sentados detrás del él se encontraban las 75 personas de las asambleas municipales de Gran Canaria que forman parte de la comisión ejecutiva de la formación.

Hernández subrayó que, entre las prioridades del partido, está el fomento de la actividad económica, las políticas de vivienda, los jóvenes o el cuidado de las personas mayores, entre otras.

Como propuesta estrella se encuentra la creación de una mesa de unidad canaria, en la que la formación tiende la mano a «todos los partidos de obediencia canaria», incluidos sus excompañeros de NC, puesto que, dijo, son muchas cosas más las que los unen que las que los separan.

Hernández reconoció que durante estos cinco meses, desde que en mayo se formalizara la creación del partido, han vivido «momentos de mucha tensión», pero no dudó en agradecer a los compañeros por haberle elegido como presidente y trasladó que se trata de un proyecto «ilusionante con magníficos cimientos y con posibilidades de crecimiento infinitas».

Y Hernández ha estado desde el primer momento junto a Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, que ha decidido no formar parte de los órganos de dirección porque no quiere ser «padre, hijo y espíritu santo», según subrayó en la clausura del congreso. «Hoy estamos haciendo historia, y dentro de 25 años gente dirá que en 2025 un grupo de hombres y mujeres valientes salieron de su zona de confort para dar un paso al frente y decirle a Canarias que merecía la pena correr este riesgo», indicó Sosa al inicio de su intervención.

Sosa quiso hacer hincapié en que el partido, que nace de la unión entre diversas formaciones de ámbito municipal, «no va a olvidar sus raíces» y su ideología: «Somos progresistas, no vamos a cambiar, no nos hemos derechizado». Subrayó la importancia de no comenzar las campañas electorales «los seis meses antes» de las elecciones, pues se trata de una labor que ha de hacerse durante «cuatro años». Un periodo, dijo, en el que la cercanía con los ciudadanos juega un papel importante, «barrio por barrio» y donde la comunicación «no son las redes sociales, sino mirar a los ojos» de los ciudadanos.

Sosa pidió que se olvidaran las rencillas de «hace 20 años», puesto que todos los partidos de obediencia canaria, incluso sus excompañeros, son necesarios «para defender nuestra tierra», puesto que «mientras el nacionalismo siga dividido, la debilidad es para Canarias».

De igual forma, el alcalde de Gáldar, que esquivó decir qué candidatura ocupará, también lanzó dardos a sus excompañeros en NC: «Algunos decían que éramos unos indocumentados y que íbamos a ser flor de un día». Valoró, a su vez, el carácter productivo de estos dos días de ponencias y resoluciones (se aprobaron las 23 y resumen las propuestas en las que trabajará el partido de cara a los próximos comicios).

Fueron varios los instantes en los que tanto la militancia como los 300 compromisarios presentes aplaudieron las palabras de Sosa. «Te tienen que doler las entrañas cuando se pisotea esta tierra. Tenemos que defender la identidad de este pueblo», sentenció el alcalde de Gáldar.

Resumen de las resoluciones del partido Evolución del comercio y la industria El tejido industrial y comercial de las islas vive un periodo de transformación como consecuencia de los cambios a nivel geopolítico. Por ello, se propone reforzar los planes y estrategias de apoyo al tejido industrial, con medidas como el apoyo al emprendimiento, las ayudas a la modernización de industrias o los planes de formación. Los jóvenes como prioridad La juventud canaria es el presente, remarcan desde 1ºCAN. Por ello, buscan propuestas «claras y cercanas», como planes locales de emancipación juvenil con vivienda accesible o empleo digno; espacios culturales autogestionados donde crear y organizarse; apoyo al asociacionismo y el respaldo a la práctica deportiva y artística. Igualdad y diversidad como eje La formación cree en el feminismo y apuesta por él, por lo que constituye la columna vertebral de su ideología y trabajo. Entre los objetivos del partido se incluye la integración de los colectivos minoritarios y la eliminación de las violencias estructurales. Por ello desarrollarán políticas con potencial transformador y revolucionario.