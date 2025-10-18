Una sala llena, aunque sin Morales ni Bueno El presidente del Cabildo dijo hace tiempo que no iría, pero la alcaldesa de Mogán siquiera excusó su ausencia | NC tampoco hizo acto de presencia

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 18 de octubre 2025, 20:45

Hubo gente. Tanta, que no solo rebosó el aforo de la Sala Canarias del Palacio de Congresos de Infecar, en la capital grancanaria, donde Primero Canarias celebró su congreso constituyente, sino que obligó a habilitar salas aledañas. Pero no, ni siquiera un pleno de butacas como el de este sábado pudo disimular ausencias que se antojan cuanto menos llamativas.

Una, anunciada y entendible, la del presidente del Cabildo, Antonio Morales, líder histórico de Roque Aguayro. En su calidad de presidente de esa institución y con consejeros de uno y otro bando, optó por un perfil bajo y neutral en la guerra que se montó en NC y de la que ha nacido Primero Canarias. Así que lo advirtió: no estaría en los congresos de ambos. Ahora, su ausencia no es baladí. Morales está en los cimientos de Roque Aguayro y han sido históricos de esta formación, como Paqui Domínguez, Suso Trujillo o Fernando Romero, los que han estado detrás de la ponencia política del nuevo partido.

Otra ausencia, no anunciada, pero esperable, la de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Fue invitada, pero ni excusó su ausencia ni envió a representantes. A algunos este sábado eso le supo a plante. Bueno fue de las primeras en apostar por una confluencia de alcaldes y hasta se lanzó a reivindicar un hipotético liderazgo de Teodoro Sosa, pero la confluencia se fraguó y Juntos por Mogán se quedó fuera. Quizás haya intentado devolverles lo que para ella ha podido ser un feo.

Y otra ausencia, esta, también, muy previsible, fue la de NC. Óscar Hernández apuntó tras el congreso que se les invitó, pero que nadie apareció. «Nosotros seguiremos insistiendo y ofreciendo nuestra mano, independientemente de que las heridas, en algunos, duelan, por la razón que ellos consideren», afirmó.

Ampliar Invitados a las puertas del congreso. Juan Carlos Alonso

Por contra, cuesta enumerar el listado de representantes que les llegaron de numerosas formaciones políticas locales, además, de todas las islas. Hasta un senador herreño, Javier Armas, de AHI, que se las vio y se las deseó para estar en Infecar. Otra víctima de los problemas de conectividad aérea entre las islas. Y hubo también concejales que han dejado sus respectivas formaciones y que, sin embargo, aseguran que este sábado acudieron al congreso como libre oyentes, sin mayores expectativas. Otros, sin embargo, ya dieron el salto y sus nombres figuran en los largos listados de los nuevos órganos de gobierno de Primero Canarias, como Manuel Hernández, quien fuera líder de AV-PP en Santa Lucía de Tirajana y que renunció antes de las elecciones. Cosas del destino. O de la política. Hernández y el actual Francisco García, antaño enemigos, ahora compañeros de partido.

Fue un acto en el que todo, o casi todo, salió a pedir de boca, de ahí el sentimiento generalizado de agradecimiento a los que llevan semanas de infarto para hacerlo posible, como Samuel Henríquez, Valeria Guerra o Eduardo Araujo. Un equipo que este sábado, por si ya no hubiera tenido suficiente lío, tuvo que solventar un amago de crisis, con amenaza de motín incluida, cuando un grupo de invitados, algunos, como Juana Teresa Rivero, llegados en guagua desde El Tablero (San Bartolomé de Tirajana), estuvo a un tris de quedarse fuera por cuestiones de aforo. Henríquez recurrió a gente de la casa, de confianza, que se salió para hacer hueco a los excluidos.

Ampliar El timplista Germán López, durante su actuación. Juan Carlos Alonso

Se resolvió tan rápido que casi nadie se dio cuenta. Los bucios y los tambores de la Peña San Roque de las Marías de Guía levantaron pronto a la gente de sus asientos y la puso en contexto para escuchar la emocionante actuación de Thania Gil. A partir de ahí el foco ya no se desvió de donde debía, del escenario, por donde, por cierto, también pasó este sábado el timplista Germán López, que estrenó el encargo que se le hizo para la sintonía del partido.

Su interpretación hizo de bisagra entre las dos únicas intervenciones del acto de clausura, la de Hernández, como presidente del partido, y la de Teodoro Sosa, que cerró como impulsor del partido y como.... Toca poner puntos suspensivos, porque lo que será aún no se sabe, o él no lo quiso desvelar. Dijo lo típico, que estará donde los compañeros decidan. En su discurso se le escapó que a la capital «le hace falta un meneo». ¿Le traicionó, quizás, el subconsciente?