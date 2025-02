El colapso de la web de la Agencia Tributaria Canaria no tendrá solución hasta fin de año La sede virtual de la hacienda canaria impide la presentación en tiempo a cientos de empresas, autónomos y asesores | La ATC reconoce el fallo y afirma que no habrá sanciones

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de febrero 2025, 23:02 Comenta Compartir

La Agencia Tributaria Canaria ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a todos los contribuyentes, así como profesionales, que se han visto afectados por un nuevo colapso del sistema informático, impidiendo la presentación en tiempo y forma de los documentos tributarios. El pasado 31 de enero, viernes, la sede electrónica de la ATC sufrió un colapso que las partes afectadas afirman que no es nuevo. Al contrario, sucede de forma periódica.

El Colegio de Economistas de Las Palmas y la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias así lo ha denunciado. «Ocurre cada año en los periodos clave de presentación de impuestos y modelos informativos». El colapso de la sede digital tributaria se repite «impidiendo a cientos de asesores fiscales, autónomos y empresas cumplir con sus obligaciones tributarias» en condiciones. A ello se suma que «genera estrés, retrasos y posibles sanciones para los afectados».

En este punto, la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero, señala que «no habrá sanciones», como apunta la norma, al ser achacados los retrasos a un fallo en el sistema administrativo. «Efectivamente, el sistema actual colapsó por la excesiva demanda». Tanto es así que «hubo un pico de demanda importante, con 360.000 presentaciones ese día 31 de enero». Se trata de «un incremento muy fuerte», dice la directora de la ATC, que señala que la presentación de declaraciones año registró «un aumento del 110%».

Pero es que en el modelo 425, que se presenta el 31 de enero, registró «un aumento del 137% de presentaciones», lo que se explica porque «hay más gente presentando e ingresando, gente que está haciendo actividad, o que sale de la actividad sumergida», enumera Peligero.

En todo caso, el funcionamiento digital de la ATC es objeto de críticas por parte de los profesionales desde hace años. La administración pública, señala la directora de la ATC, «lleva tiempo trabajando en la sede digital, tenemos un plan a corto plazo». Ya se han mejorado los servidores, que sufrían importantes caídas debido a que «no tenían capacidad para soportar en un día con un número elevado» de operaciones. Ahora, señala Peligero, «los servidores sí aguantan esa capacidad; el viernes pasado estaban trabajando al 22%».

«Genera estrés, retrasos y posibles sanciones para los afectados», dicen los afectados, que recuerdan que el fallo no es nuevo

Todo el proceso «está monitorizado», de tal manera que se atribuye el problema de operatividad «a la firma, que tardaba en reconocerse, entrando en cola hasta su reconocimiento por el Gobierno, no por la Agencia Tributaria». Pero «otro problema fue nuestro sistema. Lo vamos a cambiar a finales de este año», cuando se producirá «el cambio a la nueva gestión tributaria». Mientras, no se descartan nuevas incidencias.

La próxima presentación del modelo 400 será «masiva», por lo que «estamos intentado solventarlo, pero esta vez nos sorprendió porque nunca había saltado así. Lo intentaremos tener solucionado para febrero. Entretanto llega la solución definitiva». No obstante, la administración reconoce que «se causa perjuicio» a los gestores y asesores que han estado horas y horas para presentar las declaraciones. «Estamos preocupados y somos conscientes».

La situación crea «inseguridad» al contribuyente

El Colegio de Economistas de Las Palmas denuncia los reiterativos problemas que genera la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria, cuyo colapso «impide poder presentar los impuestos en tiempo y forma, lo que perjudica directamente a los contribuyentes y genera inseguridad jurídica, pues no sabemos si seremos sancionados», asegura Carlos Marcelo Correa, presidente de la Comisión Tributaria de la institución colegial.

«Trimestre tras trimestre, sufrimos en primera persona innumerables problemas en la presentación de los modelos tributarios. La página se bloquea, es lenta, se desconecta, no reconoce la firma digital, pide identificarse continuamente, y un sinfín de errores más que alargan y dificultan el proceso de completar las presentaciones». En este sentido, se han presentado reiteradas quejas desde diversos colectivos afectados, «quejas que han sido desoídas, pues no sólo no percibimos mejora alguna en el funcionamiento de la sede electrónica, sino que este mes de enero ha sido totalmente caótico, superando con creces las reclamaciones y quejas de nuestros colegiados y asociados».

Por ello, el Colegio de Economistas pidió que se alargara unos días el plazo de presentación de modelos tributarios, pero, sobre todo, reclaman se solucionen estas incidencias que se llevan repitiendo desde hace años, «creando incertidumbre, dificultades y malestar en los contribuyentes canarios».