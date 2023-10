Coalición Canaria traslada a Sánchez que como mucho se abstendrá en la investidura

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha traslado este miércoles a Pedro Sánchez dentro de la ronda de contactos para su investidura que no va a votar a favor, por su rechazo a una posible amnistía, y como mucho se abstendrá en función de cómo marchen las negociaciones sobre la agenda canaria.

«He sido muy clara y he tratado de ser rotunda. He advertido de que no van a tener nuestro voto afirmativo, a fecha de hoy no vamos a apoyar la investidura«, ha dicho Valido en una rueda de prensa celebrada tras la reunión con Sánchez, a la que ha asistido también la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

La diputada de Coalición Canaria ha señalado que la posible aprobación de una ley de amnistía «establece una dificultad muy importante para acordar ningún sí a la investidura» de Sánchez, pese a que asegura que éste ha insistido en obtener su apoyo.

Y ha subrayado que, aunque no tienen determinado aún el voto, no cierran las puertas a «una posible abstención» en función de cómo avancen a partir de ahora las negociaciones entre los dos partidos, con equipos que conformarán Montero por parte del PSOE y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como secretario general de Coalición Canaria.

«La abstención se decidirá a partir de lo que en la mesa negociadora se plantee. Si se resuelven cuestiones que en materia migratoria hemos pedido, en agenda canaria y en asuntos económicos, es posible que nos pudiéramos acercar a esa posición«, ha declarado.

«No digo que nos vayamos a abstener, en las puertas de la negociación se podría plantear una abstención, pero depende de la negociaciones, es lo máximo a lo que podríamos llegar y así se lo he hecho saber«, ha puntualizado a continuación.

Por otro lado, ha reconocido que en estos momentos son conscientes de que el voto de Coalición Canaria no es determinante para que salga adelante la investidura de Sánchez, ya que Junts dejó claro hace unos días que no se abstendrán en ningún caso, sino que se limitarán a votar sí o no.

«Ante un futuro gobierno es importante mantener el diálogo abierto porque en la legislatura vamos a ser necesarios sin duda, aunque no lo seamos ahora en la investidura«, ha añadido.

Valido ha informado de que ha solicitado a Sánchez la creación de la figura de mando único que coordine la situación de la crisis de inmigración entre el gobierno autonómico y los ministerios.

Una petición que no es una condición para apoyar la investidura y que asegura que Sánchez «ha escuchado con mucho interés» y «ha entendido perfectamente que puede ser necesario».

Y sobre las transferencias pendientes a Canarias de los presupuestos generales del Estado de 2023, ha indicado que se «han ido transfiriendo cantidades a lo largo de este mes, algunas están tramitación y algunas faltan», pero «hay discrepancias con la cifras» que resolverán en las reuniones de los equipos negociadores.