Sánchez abre la negociación con CC para un acuerdo que vaya más allá de la investidura

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, se van a sentar hoy por primera vez cara a cara tras las elecciones del 23J para sondear la posibilidad de un acuerdo.

Tras haber votado a favor de la investidura fallida de Feijóo, la formación nacionalista no descarta dar su apoyo ahora a Sánchez para renovar un Gobierno de progreso, siempre que se cumplan al menos tres condiciones: el compromiso con los 55 puntos de la agenda canaria que ya suscribió previamente el PP, el abono de las partidas pendientes de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y la garantía de que no habrá negociaciones bilaterales que favorezcan a Cataluña en el nuevo sistema de financiación, ni en una eventual condonación de la deuda autonómica.

A diferencia de otras negociaciones que tuvieron lugar en la anterior legislatura -como la de las vigentes cuentas estatales-, en las que la interlocución fue entre el equipo designado por el Ejecutivo estatal y la dirección de CC, en esta ocasión la reunión será solo entre Cristina Valido y Pedro Sánchez, cuya implicación personal da idea de la importancia que le otorga.

Antes de la llamada para concertar el encuentro de hoy, la última vez que el PSOE se puso en contacto con CC fue para negociar la formación de la Mesa del Congreso que se constituyó el 17 de agosto. Solo después de que Feijóo fracasara en su intento y una vez que el Rey tras una segunda ronda de consultas encomendó a Sánchez que intente forma Gobierno volvió a sonar el teléfono.

Sánchez recibe a Valido para pedirle el apoyo a su investidura como punto de partida, pero no busca solo un voto puntual, sino un acuerdo de legislatura que garantice el respaldo de los nacionalistas canarios a la estabilidad, en un contexto de mayorías en el mejor de los casos muy ajustadas. También CC ha adelantado su disposición a contribuir a la gobernabilidad más allá de su voto en el debate de investidura de Sánchez, cuya convocatoria ya se baraja para la segunda quincena de noviembre.

El presidente de Canarias y líder de los nacionalistas, Fernando Clavijo, ofreció la semana pasada el apoyo de CC a Sánchez para que no se convierta en «rehén» de Puigdemont durante los próximos cuatro años, pensando en una eventual abstención de Junts que convertiría en decisivo el voto de Valido.

Pero la dirección de Junts se apresuró a desactivar la estrategia de CC anunciando que en ningún caso se plantea la abstención de sus siete diputados, solo el voto a favor o en contra, en función de si hay acuerdo o no sobre la amnistía que plantean como condición sine qua non. En este escenario CC tendría más fácil optar por una abstención, puesto que su voto ya no sería determinante para impedir una repetición electoral en enero y tampoco para convertir a Sánchez en presidente.

La polémica ley de amnistía que el PSOE ya ha reconocido estar negociando con Junts y ERC a cambio de su apoyo es otro factor que puede incidir en la posición que adopten los nacionalistas canarios. CC ya ha adelantado que está en contra por principios de una amnistía para los impulsores del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, por considerar que «no es moral», dado que estaría movida por intereses individuales y no por el interés general. En todo caso, los nacionalistas quieren esperar a conocer el alcance de la propuesta y escuchar las explicaciones que Sánchez les exponga hoy para contar con todos los elementos de juicio.