El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su reunión de hace un año en La Palma.

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 de agosto 2025, 23:09 Compartir

. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, protagonizarán en Lanzarote un cara a cara esta tarde, con el fin de analizar asuntos que preocupan a Canarias, como el traslado de los menores migrantes a la península.

Clavijo confía en que, tras la reunión, se establezca un flujo de distribución de menores a la península «razonable». «Espero que la reunión sirva para desatascar estos asuntos», afirmó el presidente de Canarias ayer.

El ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, que ha encabezado la Comisión Inteministerial de Migraciones y ha peleado para lograr avances como la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, también asistirá a la reunión. El encuentro se produce tras una semana de reproches, en la que el Estado y el Gobierno de Canarias han chocado a cuenta de la salida «a cuentagotas» de los menores en asilo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró ayer que acude al encuentro «con la tarea hecha» y expresó su confianza en que en esta ocasión, se atienda a las islas y «se haga justicia con Canarias» después de que, tras el encuentro del pasado verano en La Palma con Sánchez, no se haya cumplido con lo que se habló. El transporte, la reconstrucción de la isla de La Palma, los recortes en la PAC, el convenio de obras hidráulicas, la agenda canaria y por supuesto, la migración, integran «el listado» de temas que hoy tratará Clavijo con Sánchez y Torres.

«Espero que el presidente dé las instrucciones claras para resolver el hacinamiento de los menores», apuntó Clavijo, que recordó que en la segunda quincena de septiembre regresan las calmas y podría intensificarse la llegada de migrantes.

Hace casi cinco meses que el Tribunal Supremo dio la razón a Canarias y dio la orden al Estado de que se hiciera cargo de estos chicos que han huido de sus países solos en busca en de un futuro mejor. Todo ello, con el fin de mejorar la situación de hacinamiento en los recursos de la red de acogida del archipiélago. Pero los traslados se han hecho de rogar. La semana pasada comenzaron, y más de 10 chicos ya están en otras regiones.

Sin embargo, palabras como «improvisación», por parte de Canarias, o «deslealtad institucional» por parte del Estado, han sido algunas de las acusaciones que han vertido unos a otros durante los últimos días.

Con todo ello, los líderes se dan cita en la isla donde Pedro Sánchez veranea desde 2020 para tratar temas de diversa índole en un encuentro que, se prevé, no dure más de una hora y en el que, estarán presentes los dos presidentes y el ministro Torres.

Clavijo y Sánchez se encuentran ante un curso político que arrancará fuerte. Sin dejar de lado la gestión de la migración, en el primer Consejo de Ministros, el 26 de agosto, se aprobará el decreto para establecer la capacidad ordinaria de acogida de las regiones y que, así, comiencen las derivaciones, a través de la reforma de la ley de extranjería, de los niños migrantes que han llegado solos a Canarias, Ceuta y Melilla. Una «victoria» de ambos gobiernos que se produjo en abril de este año y de la que mucho tendrán que hablar las comunidades del Partido Popular, que han mostrado su rechazo a esta distribución desde el inicio.

Además, en esta reunión también se prevé que se hable sobre la agenda canaria, documento de compromisos del Estado con las islas mediante el que Coalición Canaria dio su apoyo a Sánchez en la investidura. De momento, según el presidente de las islas, se ha cumplido con el 65% de los acuerdos, aunque quedan tareas pendientes como el plan de recuperación de La Palma.

En el 'orden del día' del encuentro entre los dos líderes también estará la financiación autonómica. Sobre esta cuestión, el archipiélago ya ha mostrado su rechazo a una financiación singular de Cataluña puesto que, entienden, se le qutiaría «dinero a los canarios para mandarlo» al territorio catalán. Además, el archipiélago ha pedido que se debata el tema en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no a través de un acuerdo bilateral. También habrá hueco para hablar sobre la Política Agraria Común. Y es que en el nuevo escenario presupuestario que propone la Unión Europea, en el que, apuntó Clavijo, «se pretende recortar», supondría «acabar con nuestro sector primario».

La relación entre ambos gobiernos es constante, entre otras cuestiones, por la gestión migratoria. El presidente canario no ha dudado en criticar al líder del Ejecutivo estatal cuando las cosas se han torcido. Como cabeza al frente de CC, pidió a Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza tras conocerse los supuestos casos de corrupción en el PSOE. En la isla de los volcanes se podrá interpretar el estado de su relación.

El Partido Popular canario espera «más mentiras» por parte del jefe del Ejecutivo en el encuentro «Esperamos más mentiras de Pedro Sánchez porque es lo que ha ocurrido hasta ahora». Así de tajante se mostró el coordinador general del Partido Popular en las islas, Jacob Qadri, los días previos al encuentro entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, este lunes en Lanzarote. Para Qadri, el líder del Ejecutivo central es «una persona que no tiene ningún tipo de palabra, que no ha cumplido con Canarias, no ha cumplido en materia migratoria, ni económica, ni fiscal, ni con la reconstrucción de La Palma». En conclusión, el también alcalde del municipio palmero de Barlovento opina que Sánchez no ha cumplido «con absolutamente nada». Por ello, la formación que cogobierna en las islas con Coalición Canaria cree que por «muchas reuniones que haya todo va a seguir igual». La cuestión migratoria, como no podía ser de otra forma, copará la reunión entre ambos dirigentes, si bien, desde el PP también valoran que se traten otras cuestiones como la financiación. En este sentido, Qadri es duro con las criticas hacia el Ejecutivo estatal. «Con esa financiación a la carta para ese cupo separatista catalán habrá comunidades de primera categoría y de segunda, como será el caso de Canarias por su situación de lejanía y la dependencia que tenemos del turismo», apuntó. «Ahora no sabemos lo que va a ocurrir, se ha roto el sistema de financiación que hasta ahora ha funcionado, y no nos han aclarado absolutamente nada», indicó el coordinador general en las islas de los de Génova. Por ello, esperan que este y otros temas se cuelen en la conversación de ambos presidentes, aunque con pocas esperanzas.