Clavijo: «No le pidamos al Estatuto y al REF que sean elixires mágicos»

— Esta semana, con la aprobación del Estatuto de Autonomía, en los periódicos hemos hablado de mayoría de edad de Canarias, consolidación de derechos, pleno autogobierno... Si usted tuviese que poner el titular que resumiera el alcance del nuevo Estatuto, ¿cuál pondría?

— Reconocimiento de la singularidad. Este Estatuto por fin reconoce nuestra singularidad.

— ¿Vio peligrar en los últimos meses ese reconocimiento de las singularidades canarias?

— En esto hay dos factores importantes. Por un lado, hemos conseguido aglutinar muchas voluntades, y eso es muy positivo, y por otro se produce en un momento muy complicado, con una fractura del modelo territorial por el conflicto catalán. Todo esto hay que unirlo al hecho de que los diputados nacionalistas canarios somos dos en el Congreso, aunque hemos hecho valer mucho nuestro peso ante ese debate territorial y con la propia tendencia centralista de la administración del Estado, que por sí ya es conservadora y, como digo, centralista. Sacar en ese contexto un Estatuto que consolida nuestros derechos y en paralelo el REF económico, que compensa esa singularidad, no era fácil.

— Hablando de esas dificultades y de la posibilidad de que el Estatuto y el REF se quedasen en el camino, ¿le quitó el sueño la moción de censura contra Rajoy y el riesgo de un adelanto electoral?

— Sí. En aquel momento, cuando estábamos a punto de tocar con nuestras manos lo que hemos conseguido en esta semana, la moción de censura lo cambió todo y nos hizo temer que se quedase en agua de borrajas. Afortunadamente el hecho de haber trabajado con consenso y haciendo partícipes a todas las fuerzas políticas en el consenso, salvo Ciudadanos y Podemos, permitió que se mantuviese intacto aquel trabajo.

— ¿Le han decepcionado las posiciones de Ciudadanos y Podemos?

— Sí. Que se abstengan o que voten en contra en algo que nadie discute que es mejor que lo que teníamos, es difícil de entender y creo que tendrán que dar muchas explicaciones a la ciudadanía canaria. Lo cierto es que nuestro Estatuto es infinitamente mejor que el que teníamos; votar en contra porque es peor lo entiendo, pero votar en contra porque les gustaría tener otra cosa no se explica. A nosotros en CC también nos habría gustado cambiar más cosas, y al PSOE y al PP también, pero lo básico es que nuestras singularidades van a estar al margen de la financiación autónomica. Eso no lo había tenido Canarias nunca. Blindar el 75% del descuento de residentes, blindar que el Posei adicional el Estado tiene la obligación de ponerlo en el presupuesto, blindar que las compensaciones a nuestras empresas tienen que estar en partidas presupuestarias... Es que la negociación presupuestaria del 2019, teniendo ya este Estatuto y este REF, no tiene nada que ver con las anteriores.

— Escuchándole alguien puede concluir que el nacionalismo canario ya ha conseguido en Madrid su objetivo y que ya no hay razón de ser. ¿Misión cumplida y etapa finalizada para los nacionalistas?

— No. El Estatuto y el REF son un éxito pero hay que defenderlos todos los días. Le aseguro que vamos a tener que trabajar para que esas partidas estén en los presupuestos. Pero no solo eso: es que en un momento determinado alguien puede decidir cambiar el REF, esas compensaciones y esos porcentajes. Siempre digo que mientras Canarias exista, quienes mejor defenderán los intereses canarios somos los nacionalistas. Porque somos los únicos que solo tenemos que atender a nuestra tierra.

— En esas últimas semanas, con el Estatuto y el REF pendientes, usted se reúne con Pablo Casado, cuando aún no había fecha para la reunión con Sánchez. ¿No fue una provocación excesiva a Sánchez y al PSOE en general? ¿No puso usted en peligro ahí el REF, el Estatuto, los convenios...?

— No. Cuando hemos tenido un acuerdo con el PP, yo me he reunido con Pedro Sánchez y no ha pasado nada y Pedro Sánchez llegó a Canarias y lo recibí como líder de la oposición. Aquella reunión con Casado era imprescindible porque si se introducían enmiendas en el Senado que modificasen el texto del Estatuto o del REF, tenían que volver al Congreso e intentar articular una mayoría en el Congreso. Corríamos el riesgo de que el PP, con mayoría absoluta en el Senado, introdujese enmiendas y por eso era importante la reunión. Se trataba de evitar que una vuelta al Congreso y un adelanto electoral nos dejasen colgados. Estoy agradecido a que Casado cumplió su palabra y ahora estamos celebrando la aprobación del Estatuto y el REF.

— Todo el mundo concluye que ahora hay un PP más a la derecha. ¿Se siente usted más cómodo con este nuevo PP, pensando en mayorías parlamentarias en Canarias?

— Esta ha sido una legislatura compleja y hemos tenido que llegar a acuerdos con la mayoría de fuerzas políticas y ahora los presupuestos los hemos pactado con el PP el lunes y el martes con ASG. El miércoles conseguimos un amplio acuerdo de todo el Senado salvo Ciudadanos y Podemos y el jueves desbloqueamos la agenda canaria con Pedro Sánchez. Yo me siento cómodo con aquel que atienda mi tierra. Me sentaré con quien haga falta para resolver los problemas de Canarias. Una cosa con las relaciones personales y otra que institucionalmente, como presidente, tengo la obligación de entenderme con quien está en Madrid para resolver los problemas de Canarias. A partir de ahí, ¿con quién me siento cómodo? Yo me siento cómodo con mi formación política. A partir con las otras comparto algunas cosas y otras no. En lo personal coincido tanto con Asier Antona como con Ángel Víctor Torres.

— ¿La firma el lunes con el PP y después con ASG es el principio de la formalización de una coalición para después de las elecciones?

— No. En absoluto. Ahora mismo estamos gobernando y cuando llegue el momento de la campaña ya la haremos. Y el día después veremos el escenario y será mi organización política quien decida los pactos. El presupuesto no es la antesala de ningún pacto. De ninguna índole.

— ¿El PP se lo ha planteado?

— No. Se lo digo con total honestidad. Quien único ha hablado de un pacto ahora mismo es Ángel Víctor Torres, que habla ya de un pacto cerrado de Nueva Canarias, Podemos y ellos. De resto, yo voy a intentar sacar el mejor resultado posible y a partir de ahí ya veremos.

— En cuanto al REF, ¿tenemos el REF que de verdad necesitan todos los canarios o, como dicen algunos, seguirá siendo un REF que beneficia a las empresas, que perpetúa el monopolio turístico, pero que no llega a los miles de canarios afectados por la crisis, en situación de pobreza...?

— Es que el REF no es una norma social. Es una norma económica pero las normas económicas tienen repercusiones en lo social. Si usted paga la factura de la luz más barata que en la península, es porque el REF lo permite; si la cesta de la compra no es tan cara es porque los empresarios tienen esas compensaciones; si usted se puede mover entre islas o con la península con ese 75% de descuento, es por el REF... Creo que absurdamente algunas personas intentan a unas normas pensadas para la economía pedirles otra cosa. A mí al principio de la legislatura se me criticó mucho diciendo que era un presidente que pensaba demasiado en la economía y que no estaba centrado en lo social, pero es que la única forma de mejorar la vida de las personas es que tengan renta, que tengan puestos de trabajo dignos y que cobren un sueldo. Su periódico publicó los datos del INE según los cuales se había reducido la desigualdad de rentas en Canarias y también el índice Arope de pobreza recogía una mejora en las islas. El hecho de dar ayudas sociales no hace que las personas salgan del riesgo de exclusión social; la única forma es teniendo empleo, sueldos dignos y que al hogar familiar entren rentas suficientes. Eso se consigue con el REF, con el Estatuto, con más financiación para nuestros servicios públicos esenciales, mejorando la educación, dando la garantía a las empresas que les llegará en tiempo y forma la compensación al transporte... No le pidamos al Estatuto o al REF que sean el elixir que van a resolver todos nuestros males. Son instrumentos estructurales que van a permitir construir la Canarias del futuro. Pero no son elixires mágicos.

— Acaba de mencionar el informe Arope. En esa foto hay 207.000 canarios en situación de pobreza severa. ¿A esos canarios qué se les dice: que confíen también en el REF?

— En eso estamos. No solo que confíen en el REF, sino que estamos complementándolo con programas específicos para atender su realidad, con incentivos a la contratación de parados de larga duración mayores de 45 años, también a la contratación de las personas más vulnerables. Es la gente para la que estamos trabajando con medidas concretas.