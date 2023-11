Clavijo desvincula la amnistía del posible apoyo de CC a la investidura de Sánchez

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, puntualizó ayer que el rechazo frontal a la ley de amnistía que el PSOE negocia con Junts no va a condicionar la posición de CC en la investidura de Sánchez, por lo que no será una línea roja para determinar su voto.

Clavijo, que tras el desbloqueo de las partidas presupuestarias canarias ya no cierra la puerta a apoyar al candidato socialista, dejó claro ayer en una entrevista en la Cadena Ser que «una cosa es la votación de la amnistía y otra la investidura».

Aunque reconoció que le incomoda que si finalmente hay debate para investir a Sánchez -que ya no parece tan inminente- será porque hay ley de amnistía, considera que aceptar aquello con lo que no se está de acuerdo forma parte de las reglas de la democracia. «Tampoco me gusta que esté Vox en el Congreso y está», señaló.

A este respecto, recalcó que si al final el PSOE logra fraguar un acuerdo con los soberanistas catalanes para formar gobierno, la amnistía será una ley que se someterá a votación en el Congreso y «entonces CC votará en contra», indicó.

El presidente canario reiteró en todo caso que más que la investidura lo que le interesa a CC es la legislatura, el programa de gobierno y los compromisos que se puedan adquirir para resolver los problemas de las islas. Y de paso, contribuir también en el ámbito estatal en asuntos presupuestarios o territoriales.

La posibilidad de que se trunquen las negociaciones abiertas para la investidura y haya que repetir las elecciones situaría al país en un escenario «dramático», en opinión de Clavijo, que ayer se decantó claramente por la opción de que Sánchez pueda configurar un Ejecutivo para que eche a andar la legislatura. «Queremos que haya gobierno y que sea sensible con Canarias», expuso.

Ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el PSOE, descartó que ello pueda enturbiar el pacto con el PP en Canarias. «Son compartimentos estancos», aseguró el líder de CC, que recordó que su formación apoyó previamente la investidura fallida de Feijóo, y que entre 2015 y 2019 gobernaron con el PSOE en Canarias y apoyaron a Rajoy.

Sobre el grado de cumplimiento que espera por parte del PSOE de los acuerdos que pueda alcanzar con CC una vez que Sánchez sea presidente, Clavijo considera que la garantía está en el peso de su escaño en el Congreso. «Si hay legislatura van a necesitar nuestro voto», asegura.

Deuda autonómica

En relación al acuerdo alcanzado con ERC por el que el PSOE se compromete a condonar a Cataluña el 20% de la deuda que mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que equivale a unos 15.000 millones de euros, el presidente canario manifestó su rechazo a la quita «si hay agravio» con el resto de los territorios.

En esta línea recordó que Canarias es de las autonomías menos endeudadas y solo tiene que devolver al Estado 1.200 millones de una deuda total de 6.000, porque al ser una economía solvente acudió a financiarse a los bancos, lo que le ha permitido acceder a créditos en mejores condiciones que el FLA.

A partir de ahí, entiende Clavijo que si el Estado perdona una parte importante de la deuda a Cataluña debe aplicar el mismo criterio a todas las comunidades autónomas. Según sus cálculos, el acuerdo alcanzado con ERC implica que se va a condonar 1.875 euros por cada ciudadano catalán. «Si eso implica que a los canarios se nos va a condonar una cantidad equivalente, nos parece bien», afirmó.