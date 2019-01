Clavijo alerta sobre las cuentas de 2019

CAnarias7 / Santa Cruz de Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró ayer que le preocupa que la aprobación del nuevo REF y del Estatuto no se contemple en los Presupuestos estatales de 2019 ya que «duda» de que los funcionarios del Ministerio de Hacienda conozcan las obligaciones que se derivan de esas dos leyes si antes no hay una interlocución con el Ejecutivo canario. En declaraciones a los periodistas recogidas por la agencia Efe, Clavijo alertó de que un escenario en el que no se tenga en cuenta el REF y el Estatuto significaría que estas normas se convierten en «papel mojado» y eso será «complicado de digerir» ya que supondrá no una «confrontación institucional» sino una «defensa de los intereses de los canarios». A juicio del presidente ese escenario lleva a la incertidumbre, por lo que reconoció que «no cree» que los presupuestos generales de este año vayan a ser «contemplativos» con Canarias.

«Hasta que no veamos el presupuesto de 2019 no sabremos si hay mejoría, tenemos que ver y saber por dónde va. No sabemos nada sobre los PGE, no se ha llamado a nuestro grupo político en Madrid ni al Gobierno de Canarias», manifestó Fernando Clavijo, que admitió que «no sabe» cuáles han sido los compromisos con otros grupos políticos que «apoyan y mantienen al señor Sánchez en la Moncloa».

Sobre esos supuestos acuerdos, el presidente agregó que tampoco conoce qué alcance tienen y cómo «perjudican» a Canarias, una cuestión que le gustaría conocer para «poder posicionarse», aunque ya «se enterará» cuando los apruebe el Consejo de Ministros.

Además, Clavijo informó de que ni el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ni Moncloa han respondido a su petición de entrevista y en insistió en que se desplazaría «a pesar de que Sánchez esté de vacaciones» para ver por dónde van los 408,1 millones de euros que según Clavijo aún no se han transferido ni «cristalizado».

Clavijo reseñó que el 28 de diciembre habló con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, sobre el plan contra la pobreza, de 30 millones de euros, y que le dijo que vendrían 12 millones «ahora» y los otros 18 en el 2019. «Si los 18 vienen con las partidas de 2019 con el presupuesto prorrogado hemos perdido los del 2018», reflexionó Clavijo, quien también abordó el convenio de obras hidráulicas, de 40 millones de euros, que es «tan importante» para la desalación, la depuración y los vertidos.

Clavijo ha indicado que esperarán «estos días» y que si no ocurre nada, convocará una reunión con la Federación Canaria de Islas (Fecai) para transmitir a los cabildos «qué podemos hacer».