CC saca adelante los últimos presupuestos de la legislatura con el rechazo del PSOE, Podemos y NC

La diputada de Podemos Concepción Monzón indicó que estos presupuestos reinciden en las mismas políticas "caducas" y resultan "incapaces" de resolver los problemas de Canarias. Apuntó que las cuentas regionales se tienen que traducir en políticas que incidan en la vida de la ciudadanía, pero éstos "vuelven a no resolver los principales problemas de la gente" y carecen de "nuevos retos" para poner a Canarias "en rankings políticos y sociales más altos".

"Exceso de electoralismo".

Por el Grupo Mixto, Casimiro Curbelo quiso dejar claro que Agrupación Socialista Gomera apoya el presupuesto "con responsabilidad" porque quiere una Canarias "equilibrada para todos los canarios, vivan donde vivan". Curbelo denunció que se utilicen las cuentas regionales para sacar a relucir los pleitos insulares y que algunos dirigentes aprovechen cada año para criticar que se invierta de manera desproporcionada en islas como El Hierro, La Gomera o La Palma, en contra de los intereses de las dos islas más pobladas.

Curbelo indicó que el presupuesto regional es la ley "más importante y directa" que emana del Parlamento y no sólo un conjunto de partidas y capítulos, sino actuaciones "reales" que afectan a los más de dos millones de canarios. También incidió en que ASG no pretende "destruir, sino construir" dentro y fuera de La Gomera, y se quejó de cómo algunos partidos, en alusión al Partido Socialista, utilizan el concepto de justicia social y equidad a la hora de hablar de la distribución de los recursos.

En este sentido, Curbelo advirtió que, en democracia, "el número da el poder pero no la razón" y avisó de que el "exceso de electoralismo" se puede convertir en una "enfermedad política" y en una "obsesión" por conseguir votos allí donde no se tienen. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que no se puede gobernar "con el criterio de la caja registradora" y se sintió avergonzado de que sea un partido de la izquierda quien esté "atacando" el concepto de solidaridad con las islas más desfavorecidas, utilizando un discurso "falso" y de "conveniencia".